Die Ausbildungsnacht von Daimler Truck in Gaggenau ist eine feste Institution im Jahr. Und das Interesse ist ungebrochen. Der Besucherzustrom riss auch bei der 16. Auflage nicht ab.

Daimler bietet Einblicke in Ausbildung und Studiengänge im Werk Gaggenau

Väter mit ihren Söhnen, ehemalige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sowie ganze Familien erhielten am Freitag die Gelegenheit, sich in der Ausbildungswerkstatt umzuschauen und zu informieren. Dabei konnten sie ihrem Wunschberuf ganz nahekommen. Sie erhielten die Möglichkeit, die unterschiedlichen Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge direkt im Werk kennenzulernen und praktisch zu erproben.

Die aktuelle Bewerbungsrunde für einen Ausbildungsbeginn im September endet am 31. Mai. Zudem sind nur noch wenige Ausbildungsplätze zu vergeben, sagt Gerwin Kohlbecker, Leiter für Aus- und Weiterbildung. Die nächste Bewerbungsrunde startet dann am 1. Juni. Derzeit befinden sich 290 Auszubildende und duale Studierende in der Berufsausbildung am Standort Gaggenau.

Die Ausbildungsnacht ist für alle Beteiligten eine Plattform für den umfassenden Dialog mit den Auszubildenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie stellten im Rahmen von Projekten die vielfältigen Ausbildungsberufe und Studiengänge vor. An den vielen Stationen zum Mitmachen mit berufstypischen Tätigkeiten konnten die Schülerinnen und Schüler testen, ob ihre Vorstellungen vom Berufswunsch mit der Praxis übereinstimmen. „Du kannst alle Fragen stellen, die du willst“, sagte ein Vater zu seiner Tochter beim Betreten des Werkes.

Künstliche Intelligenz reizt viele Besucher

Ein Magnet ist bei der Veranstaltung die Industrieanlage 4.0 und künstliche Intelligenz. Der 13-jährige Marc ist ganz hingerissen von der HoloLens-Brille, einer Mixed-Reality-Brille. Sie erlaubt dem Benutzer, interaktive 3D-Projektionen darzustellen. Der Gymnasiast besuchte mit seinem Vater die Veranstaltung. Er strebt ein Schülerpraktikum an.

An einem etwas ruhigeren Ort stellten sich kaufmännische ebenso wie die dualen Studiengänge vor. Es ist die frühe Verbindung von Praxis und Theorie, die den Reiz eines dualen Studiums ausmacht. Von Beginn an liegt der Fokus auf realen Problemstellungen im Betrieb, erläuterte Thomas Twork, Standortverantwortlicher Mercedes-Benz-Werks Gaggenau. Bei dieser Veranstaltung heiß begehrt sind die Messingflaschenöffner mit Gravur direkt aus der CNC-Fräsmaschine.

Der Mechatroniker bot zudem zusammen mit der Berufsgruppe der Elektroniker für Automatisierungstechnik die Durchführung von Lötübungen an einer Taschenlampe an. Außerdem erhielten die Besucher einen spannenden Einblick in Hydraulik und Pneumatik.

Das Programm rundete die Ausstellung aktueller Nutzfahrzeuge sowie einen Info-Stand und sportliche Mitmachaktionen der SG-Stern ab. Aufgestellt wurde auch ein Tischkicker. Für das leibliche Wohl sorgte eine Eis- und Kaffeebar sowie ein Foodtruck. Ebenso durften sich die Besucher über das Unterhaltungsprogramm eines DJs freuen.