Die Gaggenauer Altenhilfe kann auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken. Vor 50 Jahren haben die Gründungsväter einen Verein ins Leben gerufen der stark in die Gesellschaft eingebunden ist und von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt mit viel ehrenamtlichen Engagement getragen wird. Neben der politischen Gemeinde haben die beiden Kirchen mit der Gründung des Vereins ihre soziale Verantwortung wahrgenommen. Diese Konstellation ist einzigartig und konnte über die Jahrzehnte bewahrt werden. In einem Umfeld, dass seit Einführung der Pflegeversicherung immer stärker marktwirtschaftliche Elemente und den Profit bei der Versorgung älterer und pflegebedürftiger Menschen in den Fokus nimmt, steht in Gaggenau das Thema der Daseinsvorsorge und die soziale Verantwortung für die Menschen, die unsere Stadt groß gemacht haben im Vordergrund. Mit seinem umfassenden Angebot für die alten und pflegebedürftigen Menschen in unserer Stadt ist der Verein Gaggenauer Altenhilfe ein wichtiger Baustein des Gemeinwesens und der sozialen Infrastruktur.