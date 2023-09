Iranerin Mehrnousch Zaeri-Esfahani schildert in Gaggenau ihre Flucht

In der Stadtbibliothek Gaggenau gibt es am 28. September eine interessante Lesung: Mehrnousch Zaeri-Esfahani erzählt, warum sie vor dem Mullah-Regime fliehen musste.

Die diesjährige interkulturelle Woche in Gaggenau wird von einer interessanten Lesung flankiert. Dies bekunden Biance Grittmann, Leiterin der Stadtbibliothek, und Angelika Schroth, die in diesem Jahr die Leitung des Kulturbüros übernahm.

Am 28. September liest und erzählt die Iranerin Mehrnousch Zaeri-Esfahani nicht zum ersten Mal in der Stadtbibliothek aus gleich zwei ihrer Bücher. In ihrem Buch „33 Bogen und ein Teehaus“ – erschienen im Peter Hammer Verlag – schildert sie die vielen Facetten der Verwandlung des Kaiserreichs in einen Unrechtstaat. Parallel dazu erschien „Das Mondmädchen“ im Knesebeck-Verlag, ein Konstrukt aus Fantasie und Wirklichkeit, in dem wundersame Tiere mit der kleinen Mahtab reden und eine blauhaarige Fee ihre Trösterin ist. Die zauberhaften Illustrationen stammen von ihrem Bruder Mehrdad Zaeri.

In leichter, gefälliger Schreibweise berichtet die Schriftstellerin über die schwere Zeit der Flucht mit ihren Eltern, zwei Brüdern und der kleinen Schwester. Über die Türkei kamen sie 1986 nach Deutschland. Ihre Odyssee endete in Heidelberg. Es ist das kleine Mädchen, das berichtet über die Zeit, als der vermeintliche Retter – Ayatollah Khomeini – das Land mit Angst und Schrecken überzog. Die damals elfjährige Mehrnousch hat 30 Jahre später begonnen, das Erlebte niederzuschreiben, so detailliert, dass die Vermutung naheliegt, sie habe Tagebuch geführt.

In einem längeren Telefonat darauf angesprochen, verneint sie dies. „Ich habe als Kind sehr zeitig lernen müssen, extrem gut zu beobachten und zuzuhören. Die Zeit war einfach schrecklich, vertrauen konnte man keinem, weder den Nachbarn noch den Lehrern. Anfeindungen, Denunziationen waren allgegenwärtig. Die Zeit prägte mich.“ Als der Erlass erfolgte, schon zwölfjährige Buben einzuberufen, sie über die Minenfelder laufen zu lassen, war die Flucht für die Familie 1985 die einzige Option.

Ihre Katzen blieben im Iran zurück

Nur das Allernotwendigste durfte mitgenommen werden. Das komfortable Leben und ihre Katzen blieben zurück. Vor allem durften Freunde und Nachbarn nichts von der als Familienbesuch getarnten Flucht mitbekommen. Über die Türkei kam die Familie 1986 nach Deutschland, wo sie sehr schnell mit der deutschen Bürokratie, Kultur, Sprache und der funktionierenden Müllabfuhr konfrontiert war. Heidelberg wurde Heimat für die gesamte Familie. Sie waren angekommen. Die Kinder konnten endlich zur Schule gehen, das Abitur machen und studieren.

Mehrnousch Zaeri-Esfahani studierte Sozialpädagogik in Freiburg, engagierte sich in der Flüchtlingshilfe, wurde Vorsitzende des heutigen Flüchtlingsrates Baden-Württemberg, betreute unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge in Karlsruhe. 2002 wurde sie für die Entwicklung des interaktiven Spiels „Asylopoly“ mit dem Demokratiepreis des Deutschen Bundestages ausgezeichnet und 2012 erhielt sie den Innovationspreis der Diakonie Baden für den Aufbau eines kostenlosen Dolmetscher-Pools.

Vier Jahre arbeitete Mehrnousch Zaeri-Esfahani am Buch

Die „Pilgerin aus Isfaham“ – so die Bedeutung ihres Namens – hatte ihren Weg, ihren Frieden und ihr Glück gefunden. 2016 legte sie alle Ämter nieder, um sich intensiv dem Schreiben und ihrer Familie zu widmen. Die Frage, ob sie immer schon den Wunsch Autorin zu werden gehabt habe, beantwortet sie mit einem herzlichen Lachen. „Nein, überhaupt nicht, das ist ganz einfach geschehen. Ich wollte meine Erinnerungen nicht verblassen lassen, auch war es eine Bewältigung des Erlebten. So begann ich nach 30 Jahren mein Buch ,33 Bogen und ein Teehaus’ zu schreiben. Vier Jahre arbeitete ich daran. Es war ein langer Weg der Befreiung, den ich zusätzlich mit Hilfe einer Therapie bewältigt habe.“

Geschichte aus einem Traum

Dann erzählt sie eine Geschichte, die wie eine Märchenerzählung anmutet. Im Traum erschien ihr, während sie ihr erstes Buch schrieb, eines Nachts die Fee mit den blauen Haaren aus ihren Kindertagen, als sie sich imaginäre Freunde schuf, um der realen Situation zu entfliehen. Die Fee beauftragte sie, „Das Mondmädchen“ zu schreiben. Noch nachts stand Mehrnousch Zaeri-Esfahani auf und schrieb in nur vier Stunden den Kern der Story, die sie später in nur einer Woche vollendete. „Ich habe sie nicht geschrieben, ich habe nur getippt. Es geschah einfach und ich ließ es geschehen.“ So entstand parallel zu ihrem Erstlingswerk das für Kinder geeignete Märchen „Das Mondmädchen“.