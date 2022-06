Am ersten 9-Euro-Ticket-Tag sind am Vormittag fast alle Fahrgäste in der S8 mit den Sonderfahrkarten unterwegs. Und wie voll wurde es am Ende? Unser Autor berichtet aus der Bahn.

Der tägliche Weg zur Arbeit ist derselbe, doch irgendwie ist an diesem Mittwoch vieles anders. Die vier Bekannten, die mit mir in die S8 einsteigen, sehe ich an der Stadtbahnhaltestelle Obertsrot um diese Uhrzeit sonst nicht. Sie eint das 9-Euro-Ticket, das sie um 9.54 Uhr dazu bewegt, in Richtung Karlsruhe aufzubrechen.

„Ich fahre jetzt mehr mit der Bahn“, sagen alle Vier, die sich auf unterschiedlichen Wegen rechtzeitig das günstige Monatsticket gesichert haben. Zum Glück, wie der Blick auf den demolierten Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn an der Haltestelle bestätigt. Dass dieser (mal wieder) defekt ist, hat indes nichts mit dem 9-Euro-Ticket zu tun. „Der wurde aufgebrochen“, berichtet Nicolas Lutterbach.

Der Pressesprecher des Karlsruher-Verkehrsverbunds (KVV) versichert aber, dass der Automat „in Kürze“ ersetzt werde. Dass die Eile nötig ist, scheint fraglich. Mit regem Gebrauch ist in den nächsten drei Monaten kaum zu rechnen. Denn nicht nur meine Bekannten verfügen allesamt schon über das 9-Euro-Ticket, sondern bis auf eine Ausnahme alle weiteren Fahrgäste, mit denen ich auf dem Weg zur Arbeit nach Gaggenau ins Gespräch komme.

Die Atmosphäre in der S8 ist am ersten 9-Euro-Ticket-Tag eine andere

Überhaupt scheint die Atmosphäre in der S8 eine andere zu sein, als das sonst der Fall ist. Während die meisten Pendler zu regulären Zeiten (und Preisen für einen Fahrschein) im Stadtbahnwagen auf ihr Smartphone starren oder gedankenversunken aus dem Fenster auf die schöne Umgebung blicken, wird jetzt eifrig über das neue Sparticket diskutiert.

Einhelliges Fazit: „Das ist eine super Sache!“ Die kommt alteingesessenen Pendlern genauso zugute wie denjenigen, die wegen des Geldes jetzt auf den ÖPNV umsteigen, und Ausflüglern – in die Region und darüber hinaus.

So fährt das Ehepaar aus Obertsrot, das normalerweise mit dem Auto unterwegs ist, am Mittwoch nach Karlsruhe, Haltestelle Ettlinger-Tor, um in der Fußgängerzone shoppen zu gehen. „Und danach endlich mal wieder ins Naturkunde-Museum.“ Den Ausflug in die Fächerstadt hätten sie ohne das 9-Euro-Ticket „wohl nicht gemacht“, wie sie betonen. Allerdings wären sie am Donnerstag nach Konstanz gefahren, das hatten sie sich schon lange vorgenommen. Statt mit dem Pkw geht es nun also per Bahn an den Bodensee.

Das Ehepaar hat Bekannte, die wollen per 9-Euro-Ticket sogar bis nach Leipzig fahren, erzählen sie. Die beiden Obertsroter freuen sich auch für ihre Tochter, die für das Monatsticket zur Schule normalerweise 52 Euro hinblättern muss.

Ein junger Mann klinkt sich ins Gespräch ein: „Man kann schon eine Menge Geld sparen.“ Er tut das auf dem Weg nach Mannheim, wo er an seinem freien Tag jemanden besucht. Ohne 9-Euro-Ticket hätte die Bahnverbindung, die sich der Murgtäler rausgesucht hat, 37,70 Euro gekostet – nur die Hinfahrt, wohlgemerkt.

Satte 59 Euro spart die Dame, die auf der anderen Waggon-Seite der S8 auf einem der Klappsitze Platz genommen hat. Ihren Arbeitsweg von Loffenau nach Gaggenau bewältigt sie normalerweise mit dem Auto. Das 9-Euro-Ticket hat sie jetzt zum Umsteigen bewogen. Die 68 Euro, mit denen sie in regulären Zeiten einen Monat lang per Bus und Bahn in die Große Kreisstadt kommt, habe sie aus Gründen der Bequemlichkeit und der Flexibilität bisher davon abgehalten, die „Öffentlichen“ zu nutzen.

Neun Euro auf der einen, die (trotz Tank-Rabatt) horrenden Spritpreise auf der anderen Seite seien jetzt aber zu verlockend – und die netten Gespräche in der Bahn finden im Auto auch nicht statt, gebe ich als weiteres Argument für Bus und Bahn zu bedenken.

Fahrgäste befürchten Platzmangel wegen des 9-Euro-Tickets

In die sonst im Murgtal durchaus zu vernehmende Euphorie angesichts der billigen Sonderfahrkarten mischt sich am Mittwoch lediglich eine Stimme des Bedauerns. Die kommt von einer älteren Dame, die selbst nichts gegen das Sparticket hat, verfügt sie doch schon über jeweils eins für alle drei Monate.

Ihr gegenüber seien allerdings Vorbehalte von jungen Leuten geäußert worden, die Älteren würden ihnen jetzt die Plätze in der Stadtbahn wegnehmen. Am Mittwochvormittag sind die Wagen der S8 zwischen Obertsrot und Gaggenau zwar etwas voller als sonst, Sitzplätze sind aber noch vorhanden.

Es sei spannend, ob das auch so bleibt – gerade über die bevorstehenden Feiertage, sagen viele Fahrgäste. Bleibt noch der ältere Herr, der mir am Mittwoch als einziger ohne 9-Euro-Ticket in der Stadtbahn begegnet: Er macht Urlaub im Murgtal und verfügt über die Konus-Gäste-Karte, zahlt im ÖPNV der Ferienregion Schwarzwald also gar nichts...