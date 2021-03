In Baden-Württemberg schließen jedes Jahr ein Prozent der Apotheken. Damit liege das Land im Bundesdurchschnitt, so die Vizepräsidentin des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg Tatjana Zambo. Im Landkreis Rastatt habe sehr lange so gut wie keine Apotheke geschlossen. In letzter Zeit sei es zu einer Häufung gekommen, da viele Apotheker in den Ruhestand gingen und keine Nachfolger fänden.

Auch die Corona-Maßnahmen hätten die wirtschaftliche Situation kleinerer Apotheken verschlechtert. Die medizinische Versorgung vor Ort sieht die Gaggenauerin Zambo nicht gefährdet: „Im Murgtal haben wir eine solide Struktur und ausreichend Apotheken.“ Otto Köllner befürchtet jedoch, dass noch mehr kleinere Apotheken schließen werden und es künftig mehr große Apotheken mit Filialen geben wird.