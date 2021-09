Die Messe findet am Montag, 27. September, von 12 bis 16 Uhr auf Schloss Eberstein in Gernsbach statt. Es ist ein kostenloser Shuttle- und Taxiverkehr zwischen dem Bahnhof Gernsbach und Schloss Eberstein eingerichtet. Vor Ort gelten die 3G-Regeln sowie die üblichen Corona-Hygieneregeln. Es besteht eine Testmöglichkeit vor Ort. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf der Messe besteht die Gelegenheit, Arbeitgeber aus dem Bereich Hotellerie und Gastronomie in Mittelbaden kennenzulernen. Sie richtet sich an Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, genauso wie an Fachkräfte auf Jobsuche oder Quereinsteiger. Bewerbungsunterlagen können mitgebracht werden.