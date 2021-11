Jugendliche an Halloween mit Böllern und Cannabis in Gaggenau unterwegs

Drei Jugendliche sorgten an Halloween für Unruhe in der Gaggenauer Innenstadt. Nachdem sie mehrere Böller zündeten, nahm die Polizei die Verfolgung auf.

Gemeinsam mit zwei Unbekannten hat ein 17-Jähriger am Sonntagabend in Gaggenau im Innenstadtbereich und am Goethegymnasium mehrere Böller hochgehen lassen. Dies teilt die Polizei mit.

Zeugen riefen die Ordnungshüter auf den Plan, welche gegen 21.30 Uhr den 17-Jährigen in der Gutenbergstraße erspähten und nach einer kurzen Verfolgung in der Viktoriastraße stellten. In seiner Jackentasche fanden sich weitere Böller und eine kleine Menge Cannabis.

Zwei weiteren Unruhestiftern, die zuvor mit dem 17-Jährigen geböllert hatten, gelang unerkannt die Flucht. Den Jugendlichen erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz.