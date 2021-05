Konzept liegt bereit

Neue Corona-Verordnung ist ein Lichtblick für die Jugendarbeit in Gaggenau und Gernsbach

An Gruppenangeboten in Jugendtreffs in Gernsbach und Gaggenau dürfen künftig mehr Kinder teilnehmen. Wann es mit den offenen Treffs weitergeht, bleibt trotzdem ein Rätsel.