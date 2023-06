Käfer und Schmetterlinge im Murgtal werden gezählt

Beim diesjährigen „Insektensommer“ rückt der Naturschutzbund (Nabu) zum sechsten Mal alle Sechsbeiner ins Rampenlicht. Alle Insektenfans sind aufgerufen, vom 2. bis 11. Juni mit Lupe, Zählhilfe und Stift alles zu zählen und aufzuschreiben, was sechs Beine hat. Vom 4. bis 13. August wird erneut gezählt. Mehr als 18.000 Menschen beteiligten sich an den beiden Zählungen des Insektensommers 2022, was die Mitmachaktion zur größten Insektenzählung in Deutschland machte.

Dabei gibt es bei den Insekten viele spannende Talente zu entdecken. Zugleich lässt sich der eigene Garten auf seinen Blüten- und Artenreichtum hin überprüfen.

Nabu gibt Tipps für insektenfreundlichen Garten

„Sind nur wenige Insekten da, ist das ein kleines Alarmzeichen und ein Signal zum Aktivwerden“, sagt Alexandra Ickes, Artenschutzreferentin beim Nabu Baden-Württemberg. Auf den Webseiten des Nabu finden sich viele Tipps, wie ein Garten insektenfreundlich wird. Einiges lässt sich schnell und gut umsetzen – angefangen bei der wilden Ecke, übers Kräuterbeet bis zum Totholzhaufen.

Ein Schritt vor die eigene Haustüre genügt, und man steht im besten Fall mittendrin in der summenden Insektenwelt. „In blüten- und strukturreichen Gärten lassen sich an sonnigen, windstillen Tagen viele Arten zählen wie Hummeln, Wespen, Schwebfliegen, Libellen, farbenfrohe Schmetterlinge oder prächtige Käfer“, sagt Ickes.

Zählen lässt sich im Garten, auf dem Balkon, im Park, auf der Wiese oder dem Feld, im Wald oder am Bach. Das Beobachtungsgebiet sollte nicht größer sein als zehn Meter. Im Fokus stehen Steinhummel, Florfliege, Hainschwebfliege, Tagpfauenauge, Lederwanze, Blutzikade und Admiral.

Bestand von Insekten geht in Baden-Württemberg zurück

Zahlreiche Studien belegen, dass die Insektenbestände auch in Baden-Württemberg infolge intensiver Landwirtschaft und Einsatz von Pestiziden deutlich zurückgehen. Sehr viele Pflanzen werden durch Insekten bestäubt und sind daher existenziell für Menschen, viele Tierarten und die Natur. Daher ist es von großer Bedeutung, dass die noch vorhandenen Insekten geschützt werden. Einige Bürger aus Winkel beklagen das „Mulchen an Straßen und Wegrändern sowie das Giftspritzen“.

Folglich sei etwa die frühe Ziest-Schlürfbiene zunehmend gefährdet durch die Zerstörung ihrer Lebensräume. Wuchs der speziell für diese Wildbiene – es gibt 560 Wildbienenarten in Deutschland – notwendige Heilziest früher üppig in der Winkler Vorbergzone, gibt es ihn heute nur noch an zwei Stellen.

In Absprache mit Martina Maier vom Winkler Hof sowie mit Elke Henschel vom Umweltamt Gaggenau wurde eine Teilmenge aus dem Mähprogramm herausgenommen. Ein Musterbeispiel für praktizierten Naturschutz ist eine derzeit blühende Wildblumenwiese in Bischweier.

Beim „Insektensommer 2023“ wird eine Stunde lang gezählt. Wer sich nicht sicher ist, kann auch die Insektengruppe nennen, wie Schmetterling oder Käfer. Die Ergebnisse sollen per Online-Formular gemeldet werden unter www.insektensommer.de oder per kostenloser Web-App „Nabu Insektensommer“.