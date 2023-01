Kaminbrand sorgt für mehrstündigen Feuerwehreinsatz in Gaggenau

Ein Kamin hat am Sonntagabend in einem Gaggenauer Wohnhaus gebrannt. Auch das Dach fing Feuer. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Ein Teil der Straße wurde abgesperrt.

Zu einem mehrstündigen Einsatz wurde am Sonntagabend in Gaggenau ein Kaminbrand für die Feuerwehrabteilung Kernstadt. Um 18.17 Uhr wurde die Einsatzmannschaft zu einem Kaminbrand in den Tulpenweg alarmiert.

Bei der ersten Erkundung musste jedoch festgestellt werden, dass im Bereich des Kaminrohres sich bereits die Dachkonstruktion, beziehungsweise Dämmung entzündet hatte. Daraufhin öffnete die Feuerwehr in diesem Bereich das Dach, sowie den Deckenbereich in der Wohnung und löschte das Feuer ab.

Feuerwehr konnte größeren Schaden verhindern

Ein Feuerwehrangehöriger wurde hierzu von der Drehleiter herabgelassen und gesichert. Durch dieses gezielte und schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten auf das gesamte Dach und somit größerer Schaden verhindert werden.

Vor Ort waren auch die Polizei, ein Rettungswagen und Oberbürgermeister Christof Florus. Gegen 22 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Während des Einsatzes war der Tulpenweg in diesem Bereich voll gesperrt.