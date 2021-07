Es gibt viele reservierte Parkplätze in den beiden städtischen Parkhäusern in Gaggenau: Es gibt sie in ausreichender Zahl für Rollstuhlfahrer, es gibt Frauenparkplätze, sogar eigene „Eltern und Kind-Parkplätze“. Am Eingang zur Fußgängerzone sind zwei Stellplätze von Pkw des Carsharing-Angebots des Stadtmobils Karlsruhe belegt. Das hat alles seine Berechtigung, zeigt aber auch, wie sehr die Benz-Stadt Gaggenau auf das Auto fixiert ist.

Reservierte Plätze für Motorradfahrer – gerade mal fünf an der Zahl – gibt es auch: Im Parkdeck Hildastraße, im obersten Geschoss (wo sowieso fast alles frei ist) und dort ganz in der Ecke. Dort parkt kein Biker, unfreundlicher kann die „Einladung“ kaum ausfallen.

In der Konsequenz stellen die Biker ihr Gefährt rund um die Fußgängerzone ab; zwangsläufig erfolgt dies ungeordnet. So wird beispielsweise ein Kleidercontainer blockiert oder man kriegt einen gelben Zettel vom Ordnungsamt. Auch wenn sich im Regelfall die städtischen Kontrolleure kulant zeigen, bleibt eine für beide Seiten unbefriedigende Situation.