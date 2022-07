Kindertagespflege kehrt nach Gernsbach-Reichental zurück

Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder gibt es auch in Gaggenau und Gernsbach. Nach geplatztem Verkauf des alten Kindergartens in Reichental tut sich nun Alternative dafür in einer ehemaliger Grundschule auf.

in ehemaliger Schule

Trotz einer wachsenden Zahl an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren gibt es in diesem Bereich erhebliche Versorgungslücken in Deutschland. Studien gehen von circa 320.000 Plätzen aus, die dort fehlen.

Ein Träger, der solche anbietet und derzeit expandiert, ist die Kindertagespflege Zwergenbetreuung mit Sitz in Gaggenau. Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) plant aktuell, in Reichental und in der Benz-Stadt je eine neue Großtagespflege zu eröffnen. Trotz des großen Bedarfs ist das aber oft mit unerwarteten Problemen verbunden.

Seit 2014 keine Kinderbetreuung in Reichental

Beispiel Reichental: Seit der ehemalige Kindergarten im Gernweg im Jahr 2014 geschlossen wurde, müssen Eltern aus dem idyllischen Bergdorf ihre Kinder woanders hinfahren, wenn sie eine Betreuung benötigen.

Im Februar zeichnete sich eine Folgenutzung der seither leer stehenden städtischen Immobilie sowie der zugehörigen Pkw-Stellplätze ab. Der Gemeinderat gab dem Verkauf des Hauses für die ausgeschriebenen 240.000 Euro an die Zwergenbetreuung grünes Licht. Neben der privaten Wohnnutzung sollte dort eine Kindertagespflegestelle für Kinder von ein bis drei Jahren eingerichtet werden.

Doch der Deal platzte, weil kurzfristig eine private Interessentin auftauchte, die 60.000 Euro mehr für das Gebäude zu zahlen bereit war. Die Stadt, die aktuell nicht in der Lage ist, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und von der Gemeindeprüfungsanstalt überwacht wird, konnte das nicht einfach ignorieren, auch wenn sie die Nutzung des Hauses als Kinderbetreuungseinrichtung favorisierte – schließlich ist Platzbedarf vorhanden. Zusammen mit Ortsvorsteher Guido Wieland und Geschäftsführerin Jasmin Haas von der Zwergenbetreuung suchte sie nach einer alternativen Lösung. Die fand man schließlich in der ebenfalls 2014 geschlossenen alten Grundschule.

In den beiden leer stehenden Klassenräumen im Erdgeschoss wird nun eine neue Kindertagespflegestelle für Reichental aufgebaut. „Sofern bis dahin alle baulichen Vorbereitungen abgeschlossen sind und die erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen, kann die Kleinkindbetreuung in Reichental bereits zum Herbst 2022 ihren Betrieb aufnehmen“, kündigt die Stadt Gernsbach an.

„Der Standort ist optimal“, freut sich der Ortsvorsteher über die aktuelle Entwicklung. Diese bietet der Stadt die Wiederbelebung ungenutzter Räumlichkeiten und obendrein monatliche Mieteinnahmen.

Zukunft des alten Kindergartens bleibt ungewiss

Wermutstropfen: Die Zukunft des alten Kindergartens bleibt ungewiss, weil die private Interessentin zwischenzeitlich ihr Angebot zurückgezogen hat. „Jetzt geht das Ganze wieder von vorne los“, blickt Wieland auf die nächste Runde im Versuch, die städtische Immobilie im Gernweg zu veräußern. Der Ortsvorsteher ist aber optimistisch: „Das Gebäude kriegen wir los.“

Damit braucht sich die Zwergenbetreuung jetzt nicht mehr auseinanderzusetzen. Sie bereitet die Öffnung ihrer neuen Außenstelle in Reichental vor, wo bis zu neun Kinder betreut werden können. „Wir sind auf jeden Fall froh, dass es die Möglichkeit gibt“, betont Jasmin Haas. Die Geschäftsführerin hat familiäre Wurzeln in Reichental, weshalb sie pro aktiv auf die Stadt zugegangen war, um die Kinderbetreuung im Bergdorf zu reanimieren. Seit sich das im Dorf rumgesprochen hat, bekomme sie viele Anrufe und Anfragen – acht der neun Plätze seien bereits vergeben, berichtet Haas.

Sie und ihre Co-Geschäftsführerin Xenia Notaro seien „startbereit“, so viel sei in den alten Klassenräumen in der Langenackerstraße gar nicht zu machen. Zudem habe die alte Grundschule gegenüber dem zunächst anvisierten alten Kindergarten den Vorteil, dass die Eltern im Hof parken können.

Zwergenbetreuung in Reichental könnte erweitert werden

Die Zwergenbetreuung hat auch schon Erweiterungspläne für Reichental im Kopf: „Im nächsten Jahr wäre eine zweite Gruppe denkbar“, blickt Haas voraus – vielleicht sogar für Kinder über drei Jahre, sofern es mit den erforderlichen Genehmigungen klappt.

Was letztere anbelangt ist die Zwergenbetreuung für ihre Erweiterungspläne in Gaggenau einen Schritt weiter: Für die geplante Gruppe im Kindergarten St. Josef (alte Hausmeisterwohnung) ist jetzt die Baugenehmigung erteilt worden. Das bestätigte die städtische Pressesprecherin Judith Feuerer auf Anfrage dieser Zeitung.

Das Okay hatte sich hingezogen, nachdem ein Nachbar Einspruch gegen die Erweiterung der Kinderbetreuung im Wiesenweg eingelegt hatte. Dieser wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe aber zurückgewiesen. „Ende Oktober, Anfang November sehen wir als realistisch an, dass die Zwergenbetreuung einziehen kann“, sagt Feuerer. Zunächst muss die Katholische Kirche noch das Dach des Kindergartens sanieren.