Testquote an den Kitas im Murgtal steigt auf 100 Prozent

Das gilt aktuell: Seit dem 10. Januar 2022 gilt auch in Kindergärten und Tagesstätten eine Corona-Testpflicht für Kinder ab einem Jahr. Auch vorher schon war es möglich, Kindergartenkinder auf eine mögliche Infektion zu testen, allerdings auf freiwilliger Basis.

So wird es gemacht: Wie auch bei Grundschülern ist es bei Kindergartenkindern möglich, Heimtestungen vorzunehmen. Das ist ab der 5. Klasse anders – ab dann muss in der Schule oder in einer zertifizierten Teststelle getestet werden. Grundsätzlich stehen damit drei Testmethoden zur Verfügung: Heimtestungen oder Vor-Ort-Testungen mit Antigen-Schnelltests, Schnelltests mit Testzertifikat, beispielsweise aus einem Testzentrum, oder PCR-Lolli-Tests. Letztere werden grundsätzlich in der Einrichtung gemacht. Die Zertifikate von Teststellen dürfen maximal 24 Stunden alt sein.

So oft wird getestet: Bei Schnelltests, egal ob daheim oder im Testzentrum gemacht, wird drei Mal pro Woche an festgelegten Tagen getestet. Meist sind dies Montag, Mittwoch und Freitag. Bei PCR-Tests reichen zwei Testungen in der Woche. Sie finden oft am Montag und am Donnerstag statt.

Wer bietet was an: Die Kindergartenträger im Murgtal haben sich alle den Teststrategien der Kommunen angeschlossen. Im Fall Gaggenaus bedeutet das, dass in allen Einrichtungen mit PCR-Lolli-Pooltests getestet wird. Wer das nicht möchte, kann in einem Testzentrum testen. Heimtestungen sind nicht möglich. In allen anderen Gemeinden wird mit Antigen-Schnelltests zu Hause getestet. Allerdings plant Gernsbach, baldmöglichst auf PCR-Lolli-Pooltests umzusteigen. Dies wird auch von den freien Trägern unterstützt. Aktuell laufen die Gespräche mit einem Labor wegen der nötigen Kapazitäten für die schnelle Auswertung der Tests. Auch Forbach würde gerne auf Pooltests umsteigen. Hier scheitert das Projekt aber noch wegen mangelnder Laborkapazitäten.

So wird die Pflicht kontrolliert: Wie auch in den Grundschulen gibt es für die Heimtestungen Dokumentationsbögen. Wie diese im Detail aussehen, können die Träger festlegen. In jedem Fall muss auf ihnen an jedem Testtag das negative Testergebnis mit einer Unterschrift des Erziehungsberechtigten bestätigt werden. Dieser Bogen wird entweder vor der Kita oder im Eingangsbereich der Kita vom Personal kontrolliert. In Gernsbach und in einzelnen Einrichtungen in Forbach muss zudem der Teststreifen mit dem negativen Ergebnis vorgezeigt werden. Das ganze System beruht bei den Heimtestungen maßgeblich auf Vertrauen in die Richtigkeit der Angaben.

Was passiert, wenn nicht getestet wird: Wer sein Kind nicht testen möchte, darf es nicht mehr zur Betreuung in den Kindergarten bringen. Auch hier gibt es Ausnahmen, zum Beispiel im Fall einer Behinderung des Kindes. Kinder, deren Test positiv ausfällt, müssen einen PCR-Test machen und sich in häusliche Absonderung begeben. hu