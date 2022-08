Band The Ghostmen

Klavier geht in Flammen auf: Legendäres Happening am Waldseebad in Gaggenau endet 1971 spektakulär

Zertrümmerte Instrumente haben im Rockbusiness Tradition. Bei einem Happening am Waldseebad in Gaggenau geht das Klavier der Rockband The Ghostmen in Flammen auf. Der damalige Frontmann Raine Mösch erinnert sich noch gut an das Spektakel.