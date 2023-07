Chansons, Zauberkünste und Poetry Slam: Bei den Kleinkunstnächten in Bad Rotenfels zeigen unter anderem Preisträger des baden-württembergischen Kleinkunstpreises 2023 ihr Können. Auch deutsche Meister sind dabei.

Ein lauer Sommerabend, eine entspannte Atmosphäre und ein vielseitiges Programm: Diese Zutaten sollen auch die diesjährigen Kleinkunstnächte beim Schloss Bad Rotenfels wieder zu etwas Besonderem machen. Wie die Stadt Gaggenau mitteilt, findet das Event am Dienstag, 25. Juli, und Mittwoch, 26. Juli, jeweils um 20.30 Uhr im Schlosszelt statt.

„Hier erlebt das Publikum Siegerinnen und Sieger des baden-württembergischen Kleinkunstpreises ganz nah und im besonderen Flair des Schlosszeltes“, betont Gaggenaus Kulturamtsleiterin Angelika Schroth. Aktuelle und ehemalige Preisträger böten in einer moderierten „Mixed Show“ Auszüge aus ihrem aktuellen Programm.

Der baden-württembergische Kleinkunstpreis 2023 wurde Ende Mai verliehen. „Sobald die Gewinner feststanden, lief die Planung für die Kleinkunstnächte so richtig an“, erklärt Schroth. Anna Schadl vom Gaggenauer Kulturamt habe das Event koordiniert und viel telefoniert, um Gewinner des Kleinkunstpreises für die Kleinkunstnächte anzufragen. „Das war natürlich mit einem großen Aufwand verbunden“, sagt Schroth. „Aber es hat sich gelohnt.“

Die abwechslungsreiche Mixed-Show wird ein Leckerbissen. Angelika Schroth

Es sei gelungen, ein hochwertiges Programm auf die Beine zu stellen. „Die abwechslungsreiche Mixed-Show mit frisch gebackenen Preisträgern wird ein echter Leckerbissen“, sagt Schroth.

Mit dabei in diesem Jahr sind unter anderem die Chansonnière und Kabarettistin Klara Finck sowie das Zauber-Duo Jaana Felicitas und Nicolai Striebel. Außerdem ergänzen Poetry Slammer Kai Bosch und eine ehemalige Gewinnerin von 2020, Magdalena Ganter, den Künstlerreigen.

Klara Finck aus Mannheim präsentiert Chansons

Den Auftakt am 25. Juli macht Klara Finck aus Mannheim – Förderpreisgewinnerin beim baden-württembergischen Kleinkunstpreis 2023. Die Jury bescheinigt ihr, dass sie musikalisches Können und schauspielerische Leistungen mit provokanten Pointen vereint. Bei ihren Chansons begleitet sie sich selbst – an Piano, Akkordeon und Loop-Station. „Im allerbesten Sinne eine Vollblutmusikantin mit durchgeknallten Ideen, Figuren, Stilen, mit viel Wortwitz und perfektem Timing“, wird die Jury in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Die Bühne teilt Finck am ersten Abend mit Poetry Slammer Kai Bosch aus Backnang. Er ist ebenfalls aktueller Förderpreisträger und baden-württembergischer Meister im Poetry Slam. Seine Themen präsentiere er humorvoll, witzig und auch persönlich, so Schroth. Der Künstler spricht offen über seine angeborene Tetraspastik (eine Lähmung der Extremitäten) und sein Stottern.

Deutsche Meister im Zaubern zeigen ihr Können in Bad Rotenfels

Am zweiten Abend gastiert das Zauberer-Duo Jaana Felicitas aus Stuttgart und Nikolai Striebel aus Reutlingen unter der Zeltkuppel. Die beiden sind deutsche Meister im Zaubern. Sie präsentieren Zauberkunst, gepaart mit Tanz und Comedy.

Abgerundet wird der Abend durch eine außergewöhnliche Stimme: die von Magdalena Ganter. Aufgewachsen im Schwarzwald, lebt sie heute in Berlin, wo sie einen Lehrauftrag an der School of Popular Arts hat. Nach einem gelungenen Auftritt im klag im Herbst 2021, kehrt sie nun nach Gaggenau zurück. Neben dem kulturellen Programm gebe es bei den Kleinkunstnächten auch kühle Getränke und „eine Kleinigkeit zu essen“. Hierfür sorgten die Eichelberghexen aus Winkel, heißt es vonseiten der Stadt.

Ins Schlosszelt passen insgesamt rund 120 Besucher. Angelika Schroth

Kulturamtsleiterin Schroth rechnet damit, dass das Event auch in diesem Jahr gut besucht wird. 2022 hatte es nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder stattgefunden und war ausverkauft. Aber was bedeutet ausverkauft? „Ins Schlosszelt passen insgesamt rund 120 Besucher“, erklärt Schroth.