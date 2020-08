Klage von 32 König-Metall-Mitarbeitern im „Toiletten-Streit” abgewiesen

Im „Toiletten-Streit” bei König Metall hat das Arbeitsgericht Karlsruhe am Freitag ein Urteil verkündet. Danach ist die Klage von 32 Mitarbeitern abgewiesen worden, die ein zusätzliches Entgelt gefordert haben, weil Sanitäranlagen im Altbau nicht fristgerecht saniert worden waren.

Bereits im Juli hatte das Gericht einen Vergleich vorgelegt, der ein geringes Lohnplus von 0,5 Prozent für ein halbes Jahr vorsah und der von vier Klägern angenommen worden war. Für sie bleibt der Vergleich auch gültig. Abseits der juristischen Auseinandersetzung um dieses Thema aus der Vergangenheit konnte in der Zwischenzeit ein Haustarifvertrag abgeschlossen werden, der das Unternehmen durch die Krise bringen soll. Er gilt als Stabilitätsanker in wirtschaftlich unsicherer Zeit.

Bekenntnis zum Standort

Die Arbeitnehmerseite profitiert in diesem Vertrag von einem Beschäftigungsschutz, das Unternehmen spart im Gegenzug in diesem Jahr Urlaubs- und Weihnachtsgeld ein. In dem„Zukunftstarifvertrag“, den die Geschäftsleitung und die IG Metall verhandelt haben, heißt es: „Die Geschäftsleitung bekennt sich ausdrücklich zum Standort Gaggenau und will diesen mit zukunftsfähigen Produkten, die über das bisherige Produktportfolio hinausgehen, absichern. Die Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor soll langfristig verringert werden.“