Kollision mit Verkehrszeichen in Gaggenau

Am Montag hat sich zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Ortsstraße in Gaggenau ereignet. Eine bislang unbekannte Person fuhr mit ihrem VW die genannte Straße von Oberweier kommend in Richtung Bischweier, berichtet die Polizei. In einer Linkskurve in Niederweier überfuhr sie, wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Beim gesuchten VW handelt es sich um einen Transporter mit einem mutmaßlichen Baujahr von 2012 bis 2015. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Klärung des Vorfalls beitragen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer, (0 72 25) 9 88 70, beim Polizeirevier Gaggenau zu melden.