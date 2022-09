Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Rastatt gibt Hinweise gegen Einbrüche

Um Einbrecher fernzuhalten, hat das Polizeipräsidium Offenburg noch einige allgemeine Tipps:

- Halten Sie Ihre Eingangstür immer verschlossen. Stets zweimal abschließen.

- Verschließen Sie Ihre Fenster, Terrassen- und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit. Einbrecher öffnen gekippte Fenster- und Fenstertüren besonders schnell.

- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Haus oder Wohnung bei Abwesenheit einen bewohnten Eindruck macht. Sie können Zeitschaltuhren mit Beleuchtungseinrichtungen installieren. Das Licht sollte beim Einbruch der Dunkelheit brennen.

- Achten Sie auf fremde Personen in Ihrer Straße oder Ihrem Wohnviertel, insbesondere auf den Grundstücken Ihrer Nachbarn. Sprechen Sie diese Personen freundlich an, bieten Sie Ihre „Hilfe“ an.

- Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmung sofort die Polizei unter dem Polizeinotruf 110 .

- Versuchen Sie niemals, Einbrecher selbst festzuhalten. waa