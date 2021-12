24 Stunden für die Kunst

Künstlerin Annegret Kalvelage gestaltet ihre Skulpturen im Schaufenster in Gernsbach

Die Künstlerin Annegret Kalvelage sitzt an diesem Wochenende im Schaufenster des Kunstraums in Gernsbach und gestaltet Skulpturen. Passanten können so live miterleben, wie ihre Kunst nach und nach entsteht.