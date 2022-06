Kurparkfest Bad Rotenfels: Auf das können sich Besucher in diesem Jahr freuen

In einer vorherigen Pressemitteilung kündigte die Stadt bereits das Duo Felice & Cortes mit ihrer Show „Selling Stories“ an. Die beiden präsentieren in ihrer Show die Reise zweier Geschichtensammler, die ihre Erzählungen an Menschen an anderen Orten weitergeben. Als weitere Künstler kündigte die Stadt das Berliner Duo Omnivolant mit ihrer Produktion „Nagetusch“ an. Die beiden verbinden Kaffeegenuss mit artistischer Jonglage und Akrobatik.