Ausbau Amalienberg-Parkplatz

Lärmschutz an der B462 für Ottenau rückt ein bisschen näher

Es war still geworden um den Amalienberg-Parkplatz an der B462 in Gaggenau. Das allerdings nur im übertragenden Sinn. Nach wie vor rauscht hier der Verkehr vorbei – und parken Lastwagen auf der Asphaltfläche.