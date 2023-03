Mehr als ein Monat nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei ist die Lage vor Ort weiterhin kritisch. Der türkische Schulelternverein Gaggenau startet deshalb am Mittwoch eine Spendenaktion.

Vor mehr als einem Monat wütete das verheerende Erdbeben in Syrien und der Türkei. „Wir denken täglich an die Opfer und Angehörigen vor Ort“, sagt Mahmut Pervaneli. Er ist der Vorsitzende des türkischen Schulelternvereins Gaggenau.

Der Verein veranstaltet am Mittwoch zwischen 10 und 17 Uhr in der Gaggenauer Fußgängerzone eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer. Im Josef-Treff sollen türkische Spezialitäten – etwa Börek, Backwaren, türkischer Tee und Kuchen – angeboten werden. „Es wird aber keinen Verkauf im eigentlichen Sinne geben“, erklärt Pervaneli. Stattdessen lade der Verein alle, die Interesse haben, zu einem Imbiss vor Ort ein.

Die Anwesenden hätten dann die Möglichkeit, für die Betroffenen der Naturkatastrophe zu spenden. „Natürlich freuen wir uns, wenn viele Leute spenden“, sagt Pervaneli.

Die gesamte Infrastruktur in den betroffenen Gebieten ist zerstört. Baris Öztürk, stellvertretender Vorsitzender Schulelternverein

Doch in erster Linie gehe es auch um den Austausch mit der Bevölkerung: „Wir wollen auf das große Leid hinweisen, das es nach wie vor in Syrien und in der Türkei gibt“, betont Pervaneli. „Es wird noch lange dauern, bis wieder so etwas wie Normalität herrscht.“ Hilfe, etwa in Form von Spenden, werde demnach weiterhin dringend benötigt. Deshalb kommt die Aktion am Josef-Treff aus seiner Sicht genau zur richtigen Zeit.

Ein Teil der Spenden soll nach Syrien gehen

So sieht das auch Baris Öztürk, stellvertretender Vorsitzender beim türkischen Schulelternverein Gaggenau. Er erklärt, dass ein Teil des gesammelten Geldes nach Syrien gehen soll. Wie es dorthin gelangen wird, sei noch unklar. Laut Öztürk ist es äußerst schwierig, aufgrund des Krieges geeignete Ansprechpartner im Land zu finden. Für die türkischen Gebiete hingegen hat der Verein einen genauen Fahrplan, damit das Geld wirklich bei den Hilfsbedürftigen ankommt.

Zunächst soll es auf ein Spendenkonto des Dachvereins, die Föderation der türkischen Familien- und Elternvereine in Baden, überwiesen werden. Dann soll ein Vertreter der Föderation in das Krisengebiet reisen und einen Spendenscheck vor Ort übergeben.

Aber an wen genau? Das Geld werde an ein Bildungsprogramm gehen, sagt Öztürk. Konkret bedeutet das: Die Spenden der Gaggenauer Aktion sollen in den Neubau einer Schule fließen. Getreu dem Motto des Schulelternvereins, sich für die Bildung einzusetzen. „Die gesamte Infrastruktur in den betroffenen Gebieten ist zerstört – auch die Schulen“, so Öztürk.

Das Leid nach der Katastrophe ist groß. Aber der Zusammenhalt und die Menschlichkeit auch. Baris Öztürk, stellvertretender Vorsitzender Schulelternverein

Wie schlimm die Situation ist, erfahren er und Pervaneli auch durch Bekannte vor Ort. Pervaneli sagt: „Ein Freund von mir war ebenfalls vom Erdbeben betroffen.“ Dieser habe früher in Gaggenau gewohnt, lebe aber mittlerweile wieder in der Türkei – rund 300 Kilometer vom Epizentrum des Erdbebens entfernt. Dennoch hat er laut Pervaneli die Wucht der Naturkatastrophe am eigenen Leib erfahren.

Freund des Vorsitzenden Pervaneli bangte bei Erdbeben um sein Leben

„Mein Freund hatte Todesangst“, erzählt Pervaneli. Sein Haus habe am 6. Februar 80 Sekunden lang hin- und hergewackelt und sei fast eingestürzt. „Glücklicherweise hat es gehalten.“ Doch sein Freund kämpfe seit der traumatischen Erfahrung mit psychischen Problemen.

„Das Leid nach der Katastrophe ist groß“, resümiert Öztürk. „Aber der Zusammenhalt und die Menschlichkeit auch.“ Er sei von der weitreichenden Hilfsbereitschaft überwältigt, die es auch im Murgtal gebe.

In Gaggenau ist die Spendenaktion des türkischen Schulelternvereins nicht die erste ihrer Art: Die Gemeindemitglieder der Sultan-Ahmed-Moschee im Stadtteil Bad Rotenfels haben im Februar mehrmals Spenden gesammelt. Es gab unter anderem einen Kuchenverkauf in der Moschee.