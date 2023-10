Angesichts steigender Flüchtlingszahlen reagiert das Landratsamt Rastatt und reaktiviert die Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Hotel Ochsen in Gaggenau-Bad Rotenfels: Rund 100 Flüchtlinge sollen in dem Gebäude nach Sanierungsarbeiten Platz finden.

Der Ochsen in Bad Rotenfels ist seit dem Jahre 2015 Flüchtlingsunterkunft. Vor den Sommerferien in diesem Jahr mussten die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Bad Rotenfels jedoch den Ochsen verlassen. Als Grund hierfür wurden Sicherheitsgründe genannt.

Wie Stadtrat Heinz Adolph (FWG), der sich selbst als Helfer der ersten Stunde in der Unterkunft bezeichnet, im Gespräch mit unserer Redaktion sagte, sollten bereits während der Sommerferien Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer weiteren Nutzung des Gebäudes führen sollten.

Geschehen sei bis zum heutigen Tage nichts, sagt der FWG-Rat gegenüber unserer Redaktion, weshalb er die Thematik während der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschuss ansprach.

Im Sommer mussten die dort untergebrachten Familien die Unterkunft verlassen

„Wir brauchen den Wohnraum“, sagte Heinz Adolph und Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) sprach damals von guten Gesprächen mit dem Landratsamt und betonte, dass es nach Sanierungsarbeiten wieder zu einer Belegung komme.

Wir brauchen den Wohnraum. Heinz Adolph

Stadtrat

Benjamin Wedewart, Leiter der Presse und Öffentlichkeitsarbeit beim Landratsamt Rastatt, informierte auf Anfrage darüber, dass aktuell über eine eventuell kombinierte Nutzung des ehemaligen Hotels Ochsen für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen durch den Landkreis und die Anschlussunterbringung durch die Stadt Gaggenau gesprochen werde.

Eine Belegung könne jedoch erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten erfolgen. In der Hauptsache seien vor einer erneuten Belegung Brandschutzmaßnahmen, wie beispielsweise Sicherstellung der Rettungswege, Entfernung von Abtrennungen auf den Balkonen oder Montage von Türschließern, durchzuführen. Einige Maßnahmen, so unter anderem die Umrüstung von Türen, seien bereits abgeschlossen, sagt der Vertreter der Landkreisverwaltung.

Nach Aussage von Benjamin Wedewart wird eine Belegung ab Januar 2024 angestrebt. In der Unterkunft können rund 100 Flüchtlinge untergebracht werden.

Wie viele der 100 Plätze künftig letztendlich für die Anschlussunterbringung der Stadt Gaggenau bereitgestellt werden, auf diese Frage konnte die städtische Pressesprecherin Judith Feuerer keine konkrete Aussage treffen. Die Gespräche seien noch nicht abgeschlossen, betont sie.

Stadt hat derzeit 320 Plätze für die Anschlussunterbringung

Aktuell verfügt Gaggenau über 300 bis 320 Plätze in der Anschlussunterbringung. Es sei zudem geplant, weitere 60 Plätze zu schaffen. Auch auf die Frage, ob im „Ochsen“ künftig nur Familien mit Kindern, die später dann auch in der Anschlussunterbringung in dem Gebäude bleiben können, konnte Feuerer keine Aussage machen. Letztendlich sei der Einfluss auf die „Auswahl“ der geflüchteten Menschen begrenzt.

Dass künftig in dem Gebäude eine kombinierte Nutzung vorgesehen ist, wird von FWG-Stadtrat Heinz Adolph grundsätzlich begrüßt.

Diese Lösung bringe Vorteile für die Familien. Durch die vorübergehende Schließung der Flüchtlingsunterkunft wurden nach Aussage von Adolph einige Ehrenamtliche ausgebremst. Es wird schwierig sein, die Leute wieder zu reaktivieren.