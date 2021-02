Landtagswahl 2021

„Ich möchte die Lust auf Innovation weitergeben“: So tickt der Gaggenauer FDP-Kandidat Patrick Wilczek

Er ist der jüngste Landtagskandidat im Landkreis Rastatt. Patrick Wilczek aus Gaggenau tritt mit dem Slogan „Aus der Krise in die Zukunft“ für die FDP an. Was ist ihm besonders wichtig?