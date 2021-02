Keine Not an Personal

Gemeinden im Murgtal verzichten überwiegend auf Wahlhelfer über 60 Jahre

Die fünf Gemeinden des Murgtals rechnen am 14. März mit einem deutlichen Anstieg der Briefwähler. Zum Auszählen braucht es mehr Personal, während in den Wahllokalen die Zahl der Helfer gleich bleibt. Warum es trotzdem genügend Wahlhelfer in den Gemeinden gibt.