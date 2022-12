Frischer Glanz für die Leichtathletik in Mittelbaden. Der Gaggenauer Trainer Udo Metzler wechselt nach einem Streit mit der LG Region Karlsruhe in den Süden und bringt einige Athleten mit großem Potenzial mit.

Den Cristiano Ronaldo wollte Udo Metzler am Mittwochabend nicht geben. „Es ist nicht der Platz, an dem man schmutzige Wäsche wäscht“, sagte der renommierte Leichtathletiktrainer aus Gaggenau mit Verweis auf den unschönen Abgang des Fußballstars bei Manchester United.

Einen Satz wollte der 68-Jährige aber dann doch noch loswerden zum Ende seiner über 30-jährigen Erfolgsgeschichte bei der LG Region Karlsruhe. „Es war für mich eine rote Linie überschritten.“

Die Details zu den Differenzen mit dem Karlsruher Verein, die in einem Rechtsstreit mündeten, waren kein Thema in den Räumen der Heel GmbH, dem Sponsor und Namensgeber des SCL Heel Baden-Baden. Dass Metzler und sechs Top-Talente nach Baden-Baden wechseln und offiziell ab diesem Donnerstag für den SCL Heel antreten, ist jedoch allein dem Zerwürfnis in Karlsruhe geschuldet.

Angebote aus West und Ost abgelehnt

Metzler lehnte Angebote aus Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Württemberg ab. „Ich wollte in der Region bleiben“, so Metzler, für den auch Mannheim oder Freiburg keine Option waren.

So kam Baden-Baden ins Spiel. Im Sommer sprach Metzler den SCL-Vorsitzenden Bernd Hefter am Rande eines Wettkampfs an. Es folgten mehrere Gespräche, die in der jetzt publik gemachten Zusammenarbeit mündeten.

Udo war der beste Fang, da muss man einfach dran festhalten. Mikaelle Assani über Udo Metzler

Prominentester Zugang ist – neben Erfolgscoach Metzler – zweifelsohne Weitspringerin Mikaelle Assani.

Die Bestleistung der 20-Jährigen liegt bei 6,64 Meter, im vergangenen Sommer verpasste sie das EM-Finale im Münchner Olympiastadion nur um drei Zentimeter – nicht zuletzt dank der Expertise von Metzler, der Assani seit 2018 trainiert.

„Udo war der beste Fang, den man machen kann. Da muss man einfach dran festhalten“, schwärmte Assani von ihrem Coach und sprach auch für die neben ihr sitzenden Teamkollegen, die Metzler ebenfalls nach Baden-Baden folgen. „Für mich ist Udo unser Deckel für unseren Topf. Wir gehen durch dick und dünn.“

Die weiteren SCL-Zugänge aus Karlsruhe sind Heiko Gussmann (18 Jahre, 100 Meter), Anna Zittel (18, 400 Meter Hürden), Joao Cardoso Neves (22, 400 Meter) und Julian Jake Bowe (19, Weitsprung/100 Meter). Zudem kommt Marlene Lang (18, Weitsprung), die in Karlsruhe studiert und nun von der LG Wedel-Pinneberg (Schleswig-Holstein) nach Baden-Baden wechselt statt sich der LGR Karlsruhe anzuschließen.

Erster Wetkampf im neuen Trikot am 8. Januar

In den roten Trainingsjacken des SCL Heel berichteten die Athleten über ihre ambitionierten Ziele für das kommende Jahr.

Der erste Wettkampf steht für das neue Ensemble am 8. Januar 2023 in Saarbrücken auf dem Programm. Großes Nahziel ist die Hallen-DM in Dortmund, im Sommer geht es in Budapest um WM-Medaillen.

Wir wollen 2024 auf den Champs-Élysées singen. Udo Metzler, Leichtathletik-Trainer

Über allem stehen allerdings die Olympischen Spiele in Paris, für die sich auch das Aushängeschild des SCL Heel, Geher Carl Dohmann, qualifizieren möchte. „Wir wollen 2024 auf den Champs-Élysées singen“, sagte Metzler und stimmte den Refrain des berühmten Songs des französischen Sängers Joe Dassin an.

Bis dahin stehen noch viele Trainingsstunden im Schulzentrum West und im Aumattstadion an. In Karlsruhe soll übrigens Metzlers einstiger Schützling Julian Howard, mehrfacher deutscher Weitsprung-Meister, zusammen mit drei weiteren Nachwuchstrainern die entstandene Lücke bei der LG Region schließen.