In anderen Städten gibt es sie bereits. Nun soll auch Gaggenau eine Station mit Leihrädern bekommen. Die Planungen für ein solches Angebot stecken aber noch in den Kinderschuhen.

Bei der neunten Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zur Zufriedenheit der Radfahrenden haben 230.000 Radfahrer mit abgestimmt.

Auch Gaggenau hat es in das Ranking geschafft und erzielte Platz 224 (von 415) auf der Liste der fahrradfreundlichen Städte in seiner Größe.

Deutlich wurde bei der Befragung: Die Bürger wünschen sich in Gaggenau insbesondere eine verstärkte Fahrradförderung unter anderem durch Leihräder. Bisher gibt es in diesem Bereich in Gaggenau keine derartigen Angebote.

Dies soll sich jedoch ändern, wie die städtische Pressesprecherin Judith Feuerer auf BNN-Anfrage mitteilte. Die Verwaltung ist zusammen mit den Stadtwerken in den Anfängen der Planung.

Planungen für Next-Bike-Station in Gaggenau

Aktuell laufen, wie von der Stadtverwaltung zu hören war, Gespräche mit Anbietern für eine Next-Bike Station in Gaggenau. Konkrete Angaben zu der Thematik, wie beispielsweise, wo die Stationen vorgesehen sind und ob hinsichtlich der Stationen auch die einzelnen Ortsteile berücksichtigt werden, konnte Feuerer zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen.

Es sei vorgesehen, dass das Konzept dafür vor der Sommerpause dem Gemeinderat vorgestellt und durch diesen beraten wird.

Während man in Gaggenau aktuell erst in der vorbereitenden Phase ist, ist man in anderen Städten in Baden-Württemberg schon weiter. So beispielsweise in Baden-Baden.

Hier gibt es ein Bikesharing mit KVV.nextbike. Insgesamt 30 Fahrräder und zehn Pedelecs stehen in Baden-Baden zur Verfügung. Die jeweiligen Stationen zur Ausleihe und Rückgabe liegen dabei komfortabel in der Nähe der Bushaltestellen.

Fünf Ausleihstationen für Fahrräder und Pedelecs befinden sich vom Bahnhof in Baden-Oos bis zum Klosterplatz in Lichtental. Die Fahrräder können ausschließlich an den Stationen zurückgegeben werden, Pedelecs jeweils nur an den dafür vorgesehenen drei Stationen.

Entsprechende Angebote gibt es auch in Rastatt und Ettlingen. In Rastatt können seit Juli 2019 Bürger ebenfalls das Fahrradverleihsystem KVV.nextbike nutzen.

In Rastatt kommen die Leihräder gut an

Dort stehen an fünf Stationen 30 Fahrräder zur Verfügung. Franz Reil vom Stadtmarketing Rastatt erzählte auf BNN-Anfrage, dass die Fahrräder sehr gut ankommen.

Allerdings gebe es coronabedingt Schwankungen bei den Verleihzahlen. Am besten frequentiert sei die Verleihstation an der Fruchthalle, sagte Reil.

Ralf Neininger vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub bezeichnete es als grundsätzlich gut, dass auch in Gaggenau künftig das Ausleihen von Fahrrädern möglich sein wird.

Wie die Ergebnisse des Fahrrad-Klima-Tests 2020 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs unter anderem ergeben, verzeichnet man deutschlandweit im Bereich Radfahren einen Aufschwung.