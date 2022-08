34 Glückspilze aus Loffenau freuen sich über 1,4 Millionen Euro

Die Postcode Lotterie hat am Samstag den August-Monatsgewinn von 1,4 Millionen Euro an 34 Loffenauer Glückspilze verteilt. Zwei „Postcode-Gewinnerinnen“ teilen sich 700.000 Euro. Das zweite Stück vom Kuchen ging an 32 „Postleitzahl-Gewinner“.

Riesenfreude in Loffenau: In dem 2.564-Seelen-Dorf haben am Samstag 34 Einwohner laut gejubelt. Grund war aber nicht der 725. Geburtstag der Gemeinde.

Es waren vielmehr die großen Schecks, die ein Team der „Deutschen Postcode Lotterie“ mitgebracht hat. In goldenen Umschlägen steckte der August-Monatsgewinn von 1,4 Millionen Euro, den es zu verteilen galt.

Beim Gewinnerfest im Kurpark strahlten die Glückspilze mit der Sonne um die Wette. Am besten meinte es Fortuna mit zwei Teilnehmerinnen, deren Postcode 76597 BQ gezogen wurde. Beide Frauen hatten je nur ein Los und streichen jetzt als Postcode-Gewinnerinnen zusammen 700.000 Euro ein. Über je 350.000 Euro freuen dürfen sich die 70-jährige Maria und die 74-jährige Ursula.

Maria war nicht vor Ort. Ursula und noch einen zweiten Glückspilz namens Viktor überraschte Glücksbote Felix Uhlig bereits vor Beginn der Feier an der Haustür. Zwar wussten sie von ihrem Glück. Was Fortuna für sie im Füllhorn hatte, war ihnen aber nicht bekannt. Überwältigt vom unverhofften Geldsegen, meinte Ursula: „Das ist viel schöner als im Lotto zu gewinnen.“ Einen Teil des Geldes wolle sie in die Modernisierung des Hauses stecken, einen anderen für die Familie beiseite legen.

Gewinner aus Loffenau kann seinen Volltreffer kaum glauben

Viktor, der später mit Ehefrau Jenny und den drei Kindern noch in den Kurpark kam, ist einer von 32 Teilnehmern, die als Postleitzahl-Gewinner profitieren. Weil sie Lose innerhalb der Postleitzahl 76597 haben, gibt es für die Nachbarn zusammen auch noch mal 700.000 Euro. Bei 39 Losen entspricht das 17.948 Euro je Los. Viktor wurde über die TV-Werbung auf die Lotterie aufmerksam.

Man kann gewinnen und gleichzeitig Gutes tun. So schlage ich also zwei Fliegen mit einer Klappe. Viktor, Gewinner aus Loffenau

„Ich nehme erst seit einem Monat teil und kann es kaum fassen, dass ich gleich einen Volltreffer gelandet habe“, jubelt der Mann, der die maximale Anzahl von drei Losen erworben hatte. Die bescheren ihm jetzt 53.844 Euro. „Das Geld werde ich als erste Anzahlung für den Kauf eines Hotels zurücklegen“, verrät Viktor, der auch wegen des guten Zwecks an der Soziallotterie teilnimmt. „Man kann gewinnen und gleichzeitig Gutes tun. So schlage ich also zwei Fliegen mit einer Klappe – und spiele auf jeden Fall weiter.“

Ulrike, die sich mit Ehemann Jan und drei Kindern über 17.948 Euro freut, findet es toll, dass mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen in ökologische und soziale Projekte fließen. „Als ich vom Gewinn erfahren habe, bin ich aus allen Wolken gefallen und kann es auch jetzt kaum glauben“, sagt sie und strahlt. „Ich kann nur jedem die Teilnahme empfehlen.“ Das Geld, so sagt sie, werde unter anderem in eine neue Heizung und eine Photovoltaikanlage investiert.

19 Projekte im Kreis Rastatt durch Soziallotterie gefördert

Glückwünsche überbrachten CDU-Landtagsabgeordneter Alexander Becker und der FWG-Fraktionsvorsitzende im Loffenauer Gemeinderat, David Grässle. Sie konnten vernehmen, dass in Baden-Württemberg seit Gründung der Soziallotterie vor sechs Jahren 340 gemeinnützige Projekte mit fast zwölf Millionen Euro gefördert wurden.

Darunter sind laut Postcode-Sprecher Nicolas Berthold auch 19 Projekte im Kreis Rastatt, an die bislang 608.000 Euro flossen. Eine der geförderten Organisationen sei der Gernsbacher Verein „Pferde bewegen Menschen“. Er habe seit 2019 insgesamt 258.000 Euro erhalten.