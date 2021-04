Als die Ju 52 im Loffenauer Wald an der „Hohen Wanne“ zerschellte

Am 1. April 1941, einem Dienstag, zog gegen 11 Uhr vormittags ein Flugzeug in geringer Höhe über Loffenau hinweg und schlug am Südwesthang der „Hohen Wanne“ auf. Die Loffenauer Feuerwehr, die kriegsbedingt personell geschwächt war, rückte mit 26 Mann der aktiven Wehr und elf Mann der Altersmannschaft zum Absturzort aus.

Das Flugzeug war eine Maschine der Luftwaffe, eine Junkers Ju 52/3m. Sie hatte eine Schneise in den Wald gerissen, war aber nicht vollständig zerschellt. Die Feuerwehrleute konnten zwei Überlebende aus dem Wrack retten. Sie mussten allerdings auch sechs Tote bergen, darunter den Flugzeugführer.

Drei Soldaten wurden auf den Alten Friedhof beim Kreiskrankenhaus Rastatt überführt. Der Bordmechaniker Unteroffizier Johann Weigl aus Geiselbullach/Oberbayern war mit 23 Jahren der jüngste der Überführten, Oberfeldwebel Fritz Linke aus Hähnichen/Sachsen war 24 Jahre und der Bordfunker Feldwebel Hans Leutert aus Rauschental/Sachsen 30 Jahre alt. Die drei anderen Opfer hat man wahrscheinlich in deren Heimatorte überführt.