Die Post öffnet die Filiale in Loffenau wieder

Loffenau hat mit rund 2.600 Einwohnern gesetzlichen Anspruch auf eine Poststelle. Am 20. Februar öffnet die Filiale wieder.

Mitten in der Phase von Poststreiks mit verzögerten Lieferungen gibt es für die Loffenauer eine positive Nachricht: Die Postfiliale in Loffenau wird am Montag, 20. Februar, wieder eröffnen.

Dies teilt Martin Fichtner, der regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post/DHL Group, auf Anfrage der Bundestagsabgeordneten Gabriele Katzmarek (SPD) mit.

Bürgermeister Burger bedankt sich

Loffenau hat mit rund 2.600 Einwohnern gesetzlichen Anspruch auf eine Poststelle. Seit 31. Oktober 2022 war die Filiale in dem ehemaligen Gebäude der Sparkasse Rastatt Gernsbach wegen Personalproblemen geschlossen.

Bürgermeister Markus Burger (parteilos) bedankte sich bei Katzmarek für die Unterstützung.