Möglicher Nachfolger für Gießler’s Landmarkt in Loffenau gefunden

Der einzige Supermarkt in Loffenau öffnet am Montag zum letzten Mal. Dann hört der Besitzer von Gießler’s Landmarkt aus privaten Beweggründen auf. Für die Nachfolge von Jochen Gießler gebe es mittlerweile einen potenziellen Nachfolger, sagte Bürgermeister Markus Burger (parteilos) in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend.

„Solange noch nichts final ist, wollen wir aber keinen Namen herausgeben“, betonte er. Einen nahtlosen Übergang zum insgesamt zehnjährigen Betrieb durch Familie Gießler gibt es nach Burgers Aussage aber nicht.

Nun stehe zunächst ein Termin an, bei dem sich Jochen Gießler und der potenzielle Nachfolger treffen und das weitere Vorgehen abstimmen. Bürgermeister Burger verweist auch darauf, dass die Räume des Landmarkts durch Renovierungs- beziehungsweise Streicharbeiten zunächst auf Vordermann gebracht werden müssten. Der kleine Supermarkt im Loffenauer Zentrum öffne dann frühestens wieder am 1. August.

Gemeindeverwaltung in Loffenau sucht Einkaufspaten für ältere Bürger

Die Gemeindeverwaltung macht auf die alternativen Einkaufsmöglichkeiten im Ort während dieser Überbrückungszeit aufmerksam: Die Metzgerei Fieg für Fleisch- und Wurstwaren sowie Brot und Brötchen; den Eine-Welt-Laden „s’Lädle“ für Kaffee, Nudeln, Gewürze, Tee und Süßwaren; das Teegeschäft „Zur Kräuterhex“ für Backwaren, Eier, Gemüse und Obst sowie unverpackte Produkte wie Nüsse oder Reis; den Hofladen Seeger für Milch, Käse und Eier.

Zusätzlich ruft die Gemeindeverwaltung ein Einkaufspatensystem für die Überbrückungszeit ins Leben. Ziel dieses Systems ist es, gerade für die älteren Bürger in Loffenau freiwillige Einkaufspaten zu finden. Diese sollen bei ihren eigenen Einkäufen in Gernsbach, Bad Herrenalb oder anderen Orten im Murgtal auch den Einkauf für ihren Paten erledigen.

Dabei agiert die Verwaltung wie beim Impfpatensystem als Vermittlerin zwischen denen, die sich ehrenamtlich engagieren und denen, die nicht mehr so mobil oder gesundheitlich angeschlagen sind und auf eine Einkaufshilfe angewiesen sind.