Die Freie Wählergemeinschaft in Loffenau zieht mit neun Kandidaten in die Gemeinderatswahl. Doch der 25-jährige Hoffnungsträger David Grässle fehlt.

Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Loffenau geht mit neun Kandidaten ins Rennen bei den Gemeinderatswahlen am 9. Juni. Bei dem vergangenen kommunalen Votum 2019 stellte sie die stärkste Fraktion mit 38,1 Prozent der Stimmen.

Wieder auf die 5.813 Stimmen zu kommen, ist allerdings eine Herausforderung. Schließlich tritt Zugpferd Reiner Singer, der bei der Kandidatenaufstellung die Versammlung leitete, nicht mehr an. Der langjährige Fraktionsvorsitzende der FWG, hatte sich Ende Januar 2023 nach 18 Jahren aus dem Gemeinderat verabschiedet.

Der stets kämpferische wie engagierte Singer hatte vor fünf Jahren 1.247 Stimmen in der 2.500 Einwohner kleinen Gemeinde erhalten. Damit lag der langjährige Bürgermeister-Stellvertreter knapp vor seinem ebenfalls stets kritischen FWG-Kollegen Roland Seeger, der 1.224 Stimmen auf sich vereinte. Seeger tritt immerhin erneut an und führt die Kandidatenliste seiner Wählergemeinschaft im Juni an.

Die Versammlung entschied mehrheitlich in geheimer Wahl, dass die amtierenden Gemeinderäte die ersten Plätze des Wahlzettels in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl 2019 einnehmen. Danach folgen die weiteren Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge. So lautet die FWG-Liste:

1. Roland Otto Seeger

2. Elke Anita Borscheid

3. Siegbert Schweikhardt

4. Martina Alexy

5. Melanie Gickel

6. Stefan Lutz Hechinger

7. Tom Keyser

8. Anja Luft

9. Florian Quellmalz

Damit treten immerhin vier Frauen an, was einer Frauenquote von 44,44 Prozent entspricht. Darunter befindet sich einmal mehr Elke Borscheid, die als Fraktionssprecherin der FWG im Gemeinderat fungiert. Das Amt hatte sie erst vor Kurzem von David Grässle übernommen.

Der 25-Jährige gab das Amt überraschend ab, obwohl er noch vor zwei Jahren das schwere Erbe eines Reiner Singer angetreten hatte und als neuer Hoffnungsträger galt. Er war 2022 so zum jüngsten Fraktionschef in einer Kommune des gesamten Landkreises Rastatt aufgestiegen.

Markus Schweikhardt verzichtet auf eine weitere Kandidatur

Neben Grässle hört auch der 45-jährige Markus Schweikhardt als zweitjüngster Rat der Fraktion auf und tritt laut der FWG-Mitteilung „aus beruflichen und privaten Gründen nicht wieder zur Kommunalwahl an“. Schweikhardt war vor fünf Jahren mit 536 Stimmen knapp ins Ortsparlament eingezogen.

Sein Namensvetter Siegbert Schweikhardt kam nur auf 29 Stimmen weniger. Als sechstbester FWG-Kandidat rückte er aber 2023 für Singer in den Rat nach.

Die Freizeit bleibt bei mir leider noch immer Mangelware. David Grässle

Scheidender FWG-Gemeinderat

Ex-Fraktionssprecher Grässle begründete seinen Verzicht damit, dass „die Freizeit bei mir leider noch immer Mangelware bleibt“. Der ebenfalls durch Singers Abschied zum Bürgermeister-Stellvertreter aufgestiegene Grässle wünscht sich mehr Zeit mit seiner neuen Partnerin. Zudem reagiert der 25-Jährige auf sein zusätzlich forderndes berufliches Aufgabenfeld. Der ehemalige Auszubildende zum Fachinformatiker ist beim SWR in Baden-Baden übernommen worden und nun als IT-Referent für System- und Anwendungsbetreuung verantwortlich.

Mehr Dienstreisen für die ARD kosten David Grässle Zeit

„Weil ich dabei auch mehr bei der ARD eingespannt bin, muss ich mehr Dienstreisen unternehmen, was sich zeitlich auch bemerkbar macht“, erläutert Grässle. Zudem möchte der Schlagzeuger seine Tätigkeit als Schriftführer des Musikvereins Ottenau fortsetzen und ebenso beim Musikverein Loffenau in der Jugendarbeit und als Inventarwart aktiv bleiben.

Seiner Nachfolgerin als Fraktionssprecherin, Elke Borscheid, will Grässle stets zur Seite springen, „wenn sie Hilfe braucht. Ich stehe immer bereit“. Bei ihm bestehe weiterhin „politisches Interesse“, betont der jüngste FWG-Gemeinderat. Der Loffenauer schließt auch nicht aus, dass er dereinst „wieder für den Gemeinderat kandidiert“.

Seine Erfahrungen als Fraktionssprecher will Grässle jedenfalls nicht missen. Er habe versucht „viele Meinungen unter einen Hut zu bringen, zu moderieren oder einen Kompromiss zu schaffen“. Den Vorteil bei den Freien Wählern sieht er für sich darin, dass er auch im Falle eines Scheiterns seiner Versuche eben „nur meine Meinung vertreten kann“.

Stimmenfänger bei den jungen Wählern fehlen ohne Grässle und Schweikhardt

Obwohl mit Singer, Grässle und Markus Schweikhardt Stimmenfänger gerade bei den jungen Wählern fehlen, sieht Elke Borscheid die Kandidatenliste positiv und verweist auf Tom Keyser (Jahrgang 1988) als jüngeren Kandidaten: „Es ist uns gelungen, eine ausgewogene Liste engagierter Persönlichkeiten aufzustellen, die Loffenau und seine vielfältige Bevölkerung gut repräsentieren.“

Freie Wählergemeinschaft will ihr Wahlprogramm zeitnah festlegen

Im Anschluss an die Kandidaten-Kür wurde laut der FWG-Mitteilung „die weitere Vorgehensweise bis zur Wahl besprochen. Zu einer regen Diskussion führte die Schwerpunktsetzung möglicher Punkte für das Wahlprogramm und somit die politische Ausrichtung der Fraktion für die kommende Legislaturperiode“. Bei einem weiteren Treffen soll zeitnah das finale Wahlprogramm verabschiedet werden, heißt es zum Abschluss.