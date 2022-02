So viele Wege tragen das Siegel: Weltweit gibt es nach Angaben des Deutschen Wanderinstituts 664 Premium-Wanderwege. Davon befinden sich die meisten in Deutschland und den Nachbarländern sowie zwei in Ruanda. Pro Jahr kämen 15 bis 20 neue Premium-Wanderwege dazu, sagt der Vorsitzende des Wanderinstituts Klaus Erber.

Premium-Wanderwege in der Region: In Baden-Württemberg tragen 117 Wanderwege die Auszeichnung. Premium-Wanderwege in der Region sind die 110 Kilometer lange Murgleiter von Gaggenau auf den Schliffkopf, die 2021 auf einem der ersten Plätze bei der Wahl zu „Deutschlands schönstem Wanderweg“ gelandet ist, die Gernsbacher Runde (42,7 Kilometer), der Gernsbacher Sagenweg (5,3 Kilometer), der Panoramaweg Baden-Baden (40 Kilometer) und der Ebersteinburg-Rundweg (11 Kilometer).