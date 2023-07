Hilfe aus Loffenau für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Erdbeben haben im Februar 2023 in der Türkei und in Syrien unfassbares Leid verursacht. Der Arbeitskreis Integration Loffenau will dieses Leid zumindest etwas lindern.

Der Arbeitskreis Integration ist im Januar mit dem Bürgerpreis der Gemeinde Loffenau ausgezeichnet worden. Kein Grund für den 2015 gegründeten Zusammenschluss engagierter Bürger, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Ganz im Gegenteil: Die Themen, um die sie sich kümmern, sind aktueller denn je.

Flucht, Vertreibung, Krieg, Naturkatastrophen: Die Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen, sind vielfältig. Einige von ihnen kommen nach Loffenau, wo sie mit offenen Armen empfangen werden. Darum kümmert sich der rührige Arbeitskreis. Dass er seine so wichtige Aufgabe für die Gesellschaft augenscheinlich gut macht, zeigt auch die Tatsache, dass einige, die einst von dieser Willkommenskultur profitiert haben, jetzt selbst im AKI aktiv sind.

Eine von ihnen ist Nadeen Abbas. Sie ist mit ihrer Familie aus Damaskus geflohen. „Entweder wir sterben in Syrien oder wir fliehen“, erinnert sie sich an ihre Beweggründe. Ihre Familie wählte die Flucht. Mit einem Schlauchboot schafften sie es übers Mittelmeer. Danach ging es über die Balkan-Route nach Deutschland. Im Spätjahr 2015 sind Abbas, ihr Mann und die zwei Kinder schließlich nach Loffenau gekommen.

„Ich fühle mich als Loffenauerin“, sagt Nadeen heute. Sie ist inzwischen deutsche Staatsbürgerin und arbeitet für eine berufliche Bildungseinrichtung. Ihr Mann ist Grafik- und Webdesigner. Der Sohn ist ebenfalls im IT-Bereich tätig. Zudem gehört er der Freiwilligen Feuerwehr in Loffenau an. Die Tochter macht gerade ihren Realschulabschluss in Gernsbach.

Solche Beispiele gelungener Integration sind in Loffenau keine Ausnahme. Entsprechend dankbar ist Bürgermeister Markus Burger (parteilos): „Ohne den Arbeitskreis könnten wir die Betreuung der Flüchtlinge so in Loffenau gar nicht stemmen“, betonte er bei der Verleihung des Bürgerpreises. Dieses Lob wiederholt er nun bei der Spendenübergabe im Rathaus und spricht von einer „sehr, sehr wertvollen Arbeit“.

Migranten helfen jetzt selbst beim Arbeitskreis Integration mit

Dass im Arbeitskreis mittlerweile Migranten mitwirken, die einst selbst nach Loffenau geflohen waren, bezeichnet der Bürgermeister als „ganz tolle Sache“. Zumal sie dabei helfen können, Sprachbarrieren abzubauen. Das erleichtert das Ankommen und Zurechtfinden in der neuen Heimat.

Hilfsorganisationen Arbeitskreis Integration Loffenau: Im Jahr 2015 gegründet, bieten die Ehrenamtlichen nicht nur Unterstützung für Flüchtlinge an, sondern auch allen Familien und Einzelpersonen mit Migrationshintergrund, die sich in die Gemeinschaft Loffenaus integrieren möchten. Der Arbeitskreis ist als Stütze für alle gedacht, die Hilfe beim Ankommen und im Alltag benötigen. Dies sind etwa die ersten Behördengänge oder Verbesserung der Sprache. Kontakt: 07083 9233-25 Verein Syrienhilfe: Um den Opfern des Konflikts in Syrien persönlich und unmittelbar helfen zu können, hat eine Gruppe von Ärzten, Ingenieuren, Archäologen, Lehrern und Künstlern im Dezember 2012 den gemeinnützigen Verein gegründet. Er leistet humanitäre Hilfe und Nothilfe für die syrischen Flüchtlinge, unterstützt oder realisiert verschiedene Selbsthilfe-Projekte und (Aus-) Bildungsprojekte und kümmert sich um die medizinische Versorgung von Kranken und Behinderten. Die Hilfe ist rein humanitärer Art und ohne politische Motivation, betont der Verein. Vorsitzender seit der Gründung ist Karsten Malige. Der Vermessungsingenieur wohnt in Muggensturm, wo auch der Vereinssitz ist. Kontakt: www.syrienhilfe.org Nehemia Christliches Hilfswerk: Im Jahr 1990 ins Leben gerufen und als gemeinnützige Organisation anerkannt. Seit seiner Gründung hilft Nehemia weltweit auf vielfältige Weise, laut eigenem Bekunden geleitet vom Grundsatz der christlichen Nächstenliebe. Im Bereich der Katastrophenhilfe arbeitet Nehemia seit Jahren mit dem Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland zusammen. Etliche Entwicklungshilfeprojekte wurden durch das BMZ – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert. Kontakt: https://nehemia.org

Heimat: So bezeichnen auch Eda und Elif Ucar aus der Türkei das Örtchen Loffenau. Mutter und Tochter sind mit ihrer Familie seit drei Jahren hier. „Wir fühlen uns sehr wohl und integriert.“ Die Menschen, die Natur: „Es ist unser Zuhause geworden“, sagen die beiden. Sie standen für den Frühlingsbrunch des Arbeitskreises Integration selbst in der Küche und haben bei der Veranstaltung mitgeholfen, bei der für die Erdbebenopfer in ihrem Heimatland gesammelt wurde.

Deshalb darf Eda jetzt auch stellvertretend für die weltweit agierende Hilfsorganisation Nehemia den Spendenscheck entgegennehmen. Dabei kullern ihr einige Tränen übers Gesicht, auch wenn ihre Familie selbst von der Katastrophe nicht direkt betroffen ist.

Die anderen 1.000 Euro nimmt Karsten Malige entgegen. Der Vorsitzende des Vereins Syrienhilfe in Muggensturm, der jüngst mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden ist, verweist auf die „unfassbar große Zahl an Traumatisierten“ in dem von Krieg und Naturkatastrophen geplagten Land. Sein Verein betreibt im Dorf Atmeh an der türkischen Grenze seit einigen Jahren mehrere Schulen. Vor kurzem ist auf diesem Areal nun auch ein medizinisches Zentrum entstanden, in dem Traumatisierte therapiert werden. Das Geld aus Loffenau soll dieser Einrichtung zugutekommen.

„Es ist nicht nur der Euro, der hilft, sondern auch die Nachricht ist sehr wichtig“, sagt Malige im Loffenauer Rathaus. Er meint das Zeichen, das dadurch an die Betroffenen in Syrien gesendet werde, dass sie die Menschen im Rest der Welt nicht vergessen haben. Aktionen, wie die aus Loffenau, seien ein Kraftspender für die von unfassbarem Leid geprägte Region. Malige nennt in diesem Zusammenhang auch das Projekt Frisuren für Syrien, mit dem der Friseursalon Löwenthal an der Hofstätte in Gernsbach die Syrienhilfe seit Jahren unterstützt: „Solche Initiativen tragen die Organisation!“

Elke Borscheid und Traudl Bühringer vom Arbeitskreis freuen sich über die Akzeptanz der Loffenauer Bürger, die zum Erfolg der beiden Veranstaltungen geführt habe. Zusammen mit einem Teil des Preisgelds vom Bürgerpreis ist so eine Summe zusammen gekommen, die das Leid in den Erdbebenregionen wenigstens ein bisschen lindern helfen kann.