„Lille Orm“

In einer Scheune in Loffenau versteckt sich ein Conceptstore für Babys

Als Ann-Cathrin Notheis in die Elternzeit ging, stellte sie fest: Es gibt wenig außergewöhnliche Baby- und Kinderläden. Also nahm sie das selbst in die Hand. Im Oktober eröffnete in Loffenau der „Lille Orm“.