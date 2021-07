Erich Steigerwald ist am Samstag 70 Jahre alt geworden. Der ehemalige Bürgermeister von Loffenau hat aber noch einiges vor in seinem Ruhestand.

Erich Steigerwald feiert an diesem Samstag seinen 70. Geburtstag.

Vier Jahre ist es her, seit der „ewige Erich“ in den Ruhestand gegangen ist. Davor war er 40 Jahre lang Bürgermeister in Loffenau.

Mit BNN-Redaktionsmitglied Adrian Mahler spricht er über seinen Alltag im Ruhestand, seine künftigen (Reise-)Ziele und erzählt die ein oder andere Anekdote aus seiner langen Zeit als Bürgermeister.