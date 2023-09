Exotische Gaumenfreuden

Beim zweiten Fest der Kulturen in Loffenau kann man Spezialitäten aus neun Ländern kosten

Das Fest der Kulturen lebt nach Corona wieder in Loffenau auf. Vertreter von neun der 43 in Loffenau lebenden Nationen servieren am Sonntag in der Gemeindehalle Gerichte ihres Landes.