Loffenauer sind empört über die Vollsperrung der Unteren Dorfstraße

Anwohner in Loffenau beschweren sich über die Vollsperrung der Unteren Dorfstraße in der kommenden Woche. Die Gemeinde ist aus Richtung Gernsbach nicht mehr anzufahren. Eine Frau übernachtet deshalb sogar bei einer Freundin in Gaggenau.

Die Vollsperrung in Loffenau kommt für Juliane Augustin zur ungünstigen Zeit. Die Loffenauerin tritt nächste Woche Mittwoch eine neue Arbeitsstelle in Gernsbach an. Und am gleichen Tag beginnt ihr Sohn eine Ausbildung in Baden-Baden. Doch von nächstem Dienstag bis Sonntag ist der Bus- und Autoverkehr Richtung Gernsbach lahmgelegt.

Die Untere Dorfstraße muss wegen einer Erneuerung der Fahrbahndecke voll gesperrt werden. Nur die Anwohner aus dem Baustellenbereich dürfen laut der Gemeinde ausnahmsweise ihre Autos vor der Ortseinfahrt abstellen.

„Die Vollsperrung ist eine Zumutung“, sagt Juliane Augustin. Ihr 15-jähriger Sohn brauche durch die Umleitung über Bad Herrenalb und Gaggenau mit dem Bus zweieinhalb Stunden nach Baden-Baden – statt den normalerweise rund 45 Minuten. Juliane Augustin befürchtet, dass es auch für sie mit dem Auto knapp werden könnte, am ersten Arbeitstag pünktlich zu kommen.