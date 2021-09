Im Juni war „Gießler’s Landmarkt“ in Loffenau zuletzt geöffnet. Der Betreiber hörte dann aus privaten Gründen aus. Ein Nachfolger ist gefunden und der neue „Loffenauer Landmarkt“ öffnet bald wieder seine Türen.

Wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert, wie Thorsten Mettra seine aktuelle Situation bezeichnet, wird er am Samstag, 25. September, den ehemaligen „Gießler’s Landmarkt“ in Loffenau mit einem kleinen Fest vor dem Laden wieder eröffnen.

Das Thema Nahversorgung ist für Mettra persönlich sehr wichtig, wie er im Gespräch betont. „Nachdem ich selbst mit 44 Jahren vor einer neuen beruflichen Herausforderung stand, machte es für mich Sinn, mich auch mit dem Angebot der Übernahme des Landmarktes zu beschäftigen“.

Der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann lebt selbst in Loffenau und betont, dass er die Situation vor Ort und auch viele Einwohner sehr gut kenne. Er habe zwar keine Erfahrungen im Lebensmitteleinzelhandel, traue sich aber diese neue Aufgabe aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit absolut zu.

Ich möchte meinen Mitbürgern einfach das Einkaufen am Ort weiter ermöglichen. Thorsten Mettra, neuer Betreiber

Thorsten Mettra sieht darin auch kein großes Risiko. „Ich möchte meinen Mitbürgern einfach das Einkaufen am Ort weiter ermöglichen und bin sicher, dass es auch honoriert wird“. Das Geschäft für die Nahversorgung wird dann nur noch „Loffenauer Landmarkt“ heißen.

Loffenauer Landmarkt: Das hat sich vor der Wiedereröffnung verändert

Die Räume wurden neu gestrichen. Weitere bauliche Veränderungen hat es keine gegeben. Das Sortiment wird größtenteils beibehalten. Fleisch- und Wurstwaren werden vakuumiert von der Metzgerei Seeger in Kuppenheim geliefert. Frisches Obst und Gemüse kommt von einem regionalen Anbauer.

Die Backwaren liefert die Bäckerei Hubert Fischer in Gernsbach. „Er backt noch selbst und ich möchte damit, ebenso wie mit dem Fischangebot von der Forellenzucht Baden-Baden die örtlichen Erzeuger unterstützen“, bekräftigt Mettra seine Verbundenheit mit der Heimat und ihren Menschen.

Die Kunden werden bei den drei zukünftigen Mitarbeitern sowohl auf bekannte als auch neue Gesichter treffen. Eine langjährige Teilzeitkraft hat er vom Vorgänger übernommen. Daneben wird er von zwei 450 Euro Minijobbern unterstützt werden.

Auch die Aufteilung der Regale wird bleiben. Er habe eine Analyse machen lassen, die zu dem Ergebnis kam, dass die bisherige Lösung im Verhältnis zum Angebot und der Raumgröße bereits optimal ist. Neu ist das von ihm gekaufte „Landmobil“. Ein kleiner Lieferwagen, mit dem bei Bedarf Lebensmittel und Getränke auch an die Haustür gebracht werden.

Geänderte Öffnungszeiten im Loffenauer Landmarkt

Ebenfalls etwas geändert wurden die Öffnungszeiten. Der Landmarkt ist vormittags von Montag bis Freitag jeweils von 7.30 bis 12 Uhr und am Samstag von 7 bis 12.30 Uhr geöffnet. Am Nachmittag ist außer am Dienstag und Samstag jeweils von 15 bis 18 Uhr offen.

Besonders bedanken möchte sich Mettra bei Bürgermeister Markus Burger (parteilos). Dieser habe ihn zunächst angesprochen und nach seiner Zusage mit großem Engagement sehr gut unterstützt. Er selbst ist bereits fleißig beim Einräumen neuer Waren, betont, dass er im Zeitplan sei und freut sich offensichtlich bei bester Laune auf den großen Tag.