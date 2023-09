Ein weiterer Fall von illegaler Müllentsorgung in der freien Natur hat in Loffenau für Unmut gesorgt. Ein Bürger hatte im August der Gemeindeverwaltung einen Hinweis gegeben, dass im Wald Unrat verteilt wurde: Bei der Aussichtsbank am Ortsrand an der „Alten Straße“ fiel dem Loffenauer im Gebüsch frisch entsorgter Müll auf. Zeitungen, CDs und sogar eine Satellitenschüssel entdeckte der Bürger.

Illegale Müllentsorgung ist nicht nur ein Loffenauer Problem

„Leider ist das nicht nur in Loffenau ein Problem und kommt immer wieder vor, dass Müll illegal entsorgt wird“, bedauert Markus Burger. Dem Bürgermeister (parteilos) fehlt jedes Verständnis dafür, dass die Täter nicht zur Deponie in Oberweier fahren, wo sie ihre kleinen Abfallmengen auch meist kostenlos und müheloser abgeben können.

„Das ist rücksichtslos gegenüber der Natur und gegenüber den Mitmenschen, die letztlich den Müll beseitigen müssen und auch für die Kosten dafür aufkommen“, betont Burger.

Offensichtlich schrecken die hohen Bußgelder kaum ab. Markus Burger

Bürgermeister von Loffenau

Die Gemeindeverwaltung habe leider keine andere Handhabe, als die Bürger eindringlich darum zu bitten, den in den Haushalten anfallenden Müll sachgerecht zu entsorgen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Rastatt informiere gerne bei Anfragen. Ausführliche Informationen seien zudem im Web unter www.awb-landkreis-rastatt.de zu finden.

Das Rathaus weist zudem stets in dem Zusammenhang darauf hin, dass empfindliche Strafen drohen, falls die Missetäter ertappt würden. Laut Bußgeldkatalog liegen die Strafen zwischen zehn und maximal 50.000 Euro.

Freilich weiß Burger, dass selbst diese Warnungen meist wenig fruchten: „Offensichtlich schrecken die hohen Bußgelder kaum ab – die Täter wähnen sich im Schutze der Dunkelheit.“

Im Februar Schlauchwagen im Wald abgestellt

Im Februar 2023 hatte der kommunale Bauhof der Gemeinde Loffenau schon Müll im Loffenauer Wald entdeckt (wir berichteten). Die Mitarbeiter fanden in der Nähe vom Rißwasen Gartenequipment, unter anderem einen Schlauchwagen. „Unser Loffenauer Wald ist mittlerweile regelmäßig betroffen von illegalen Müllentsorgungen. Dabei gibt es eigentlich nichts, was nicht im Wald landet“, klagte Bürgermeister Burger daraufhin.

„Von Bauschutt über Gartenabfälle bis hin zu Plastik- und Sperrmüll ist alles dabei.“ Schlimm sei dabei, dass es den Tätern an Bewusstsein fehle, wie lange ihr Müll im Wald liegen muss, bis ein Verrottungsprozess einsetzt.