Postcode Lotterie verteilt in Loffenau 1,4 Millionen Euro

Loffenau feiert dieses Jahr sein 725-jähriges Bestehen – und jetzt gibt es noch mehr zu feiern. Ein üppiger Geldsegen ergießt sich über die Bürger des 2.577-Seelen-Dorfs: Am Samstag werden 1.400.000 Euro im Kurpark verteilt.

Klingt wie ein schlechter Witz, aber der 1. April ist schließlich längst vorbei – und die Postcode Lotterie, die das verspricht, ist eine in fünf Ländern anerkannte seriöse Glücksspiellotterie, die überdies viel Gutes tut.

Stars wie TV-Moderator Kai Pflaume oder die ehemalige Eiskunstlauf-Prinzessin Kati Witt machen Werbung für das aufstrebende Unternehmen, das in den Niederlanden seine Wurzeln hat.

Welcher Loffenauer bekommt den Hauptgewinn?

Im Schnitt erhält jeder Loffenauer rein rechnerisch exakt 543,26 Euro pro Nase. Doch die meisten bekommen gar nichts, dafür der Hauptgewinner den Löwenanteil, sprich eine üppige sechsstellige Summe.

Wer die gewinnt und wie viel genau, verrät TV-Moderator Felix Uhlig, der die goldenen Schecks voraussichtlich um 14 Uhr im Kurpark verteilt, nicht. Klar ist nur: Wer etwas einstreicht, erhält von der in Düsseldorf ansässigen Postcode Lotterie eine Einladung.

Um diese zu erhalten, müssen die Glücklichen an der Postcode Lotterie teilgenommen haben. 12,50 Euro kostet das Los im Monat. Wie viele Loffenauer an der im Vergleich zum Lotto „6 aus 49“ weniger bekannten Lotterie aus den Niederlanden mitspielten, behält Pressesprecher Nicolas Berthold noch für sich.

„Die Gewinner werden zwar informiert, erfahren aber erst die Höhe der Summe, wenn sie ihren Umschlag mit dem Scheck öffnen“, erläutert der Düsseldorfer. Einer wird auf jeden Fall in riesigen Jubel ausbrechen. Mehrere dürfen sich über ein erkleckliches Sümmchen freuen, das zumindest für eine Nobelkarosse oder einen langen Traumurlaub oder Ähnliches reicht.

Die 1,4 Millionen Euro werden einmal im Monat verlost. Für diesen Hauptgewinn wird ein Postcode gezogen. Dieser besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die Straße, zum Beispiel im Fall von Loffenau: 76597 AB lauten könnte.

Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen 700.000 Euro. Noch einmal 700.000 Euro teilen sich alle Lose mit der richtigen Postleitzahl.

Zieht man die letzten Gewinner aus Baden-Württemberg als Rechenexempel heran, konnten sich die 141 Losbesitzer im Postleitzahlengebiet 79194, Gundelfingen und Heulingen, über mindestens 4.965 Euro freuen. Ein Fleischermeister räumte mit seiner Frau die restlichen 700.000 Euro ab.

Moderator Uhlig überreicht am Samstag den goldenen Umschlag

Nimmt man die Einwohnerzahl aus dem Breisgau, leben dort mehr als viermal so viele Menschen wie in Loffenau. Sollte die Zahl der Postcode-Loskäufer im Verhältnis ähnlich verbreitet sein wie in Gundelfingen, dürfte der Mindestgewinn in Loffenau mehr als 20.000 Euro betragen.

Aber das ist alles Spekulation. Genaues erfahren die Geladenen erst, wenn sie den von Moderator Uhlig überreichten goldenen Umschlag mit sicher meist zitternden Händen öffnen und dann auf den Scheck stieren. Jeder von ihnen kann davor bereits sicher sein, dass Fortuna sein Füllhorn über ihn ausschüttete – und er das 725-jährige Jubiläum von Loffenau zeitlebens bestens in Erinnerung behalten wird.