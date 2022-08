Der scheinbar abgelegene Standort in der Igelbachstraße hat Firmengründer Sebastian Gollon „erst gesorgt“. Hier kommt doch keiner vorbei, fürchtete der 26-Jährige. Doch schon nach wenigen Tagen stellte Papa Jörg fest, dass die freie Motorrad-Werkstatt „MTT Gollon“ genau richtig liegt an der „Loffenauer Flaniermeile“ – und wertet diese auf. Aus einem Dreiklang wurde ein noch interessanter Vierklang für die Familien des kleinen Dorfs.

Wanderten die Eltern mit ihren Kinder zum Spielplatz, geht es gerne weiter zum Schrottplatz. Vor den Hühnern zum Abschluss der „Flaniermeile“ hat das Familienunternehmen nun eine zusätzliche Attraktion geschaffen, die die Münder vor allem von Jungs offen stehen lassen.

Bis zu 35 Maschinen aller Marken von Harley-Davidson bis Kawasaki parken vor der im März erst eröffneten Werkstatt, darunter Boliden wie die rote Ducati Panigale V4, die der Reparatur harren. Derzeit gibt es die Ducati sogar in der Normalversion zu sehen und als Rennmaschine, windschnittig, aufgemotzt und 215 PS stark.

Motorradwerkstatt in Gernsbach besetzt Marktlücke

Obwohl Petra Gollon eine Marktanalyse erstellte und die Gernsbacher Familie nach zweieinhalbmonatiger Suche in Loffenau landete, hätte sie niemals damit gerechnet, so fulminant in eine Marktlücke zu stoßen. Ihren Heimatort hatte Leonie Spissinger, Verlobte von Sebastian Gollon, empfohlen: „Die Leute sind so herzlich hier und brachten sofort ihre alten Mopeds her“, freut sich der Juniorchef über die Fachsimpelei mit den Einheimischen.

Diese schätzen aber auch zahlreiche andere Kunden. „Wir sind dankbar, dass die kommen, und die sind dankbar, dass wir da sind. Im Gegensatz zu Vertragswerkstätten kümmern wir uns nämlich gerne um alle Marken und reparieren die nach Wunsch aufwändig oder preisgünstig“, ist für Sebastian Gollon Geld eher zweitrangig.

Ein Horrorunfall und die Folgen Hockenheim 1998: Ein Wunder ist es, dass Jörg Gollon mit 61 Jahren überhaupt noch lebt – und noch mehr, dass er in der Werkstatt stehen kann. Als wäre es erst gestern gewesen, erinnert sich der Neu-Loffenauer an seinen Horror-Crah 1998: Auf dem Hockenheimring lag Gollon gut im Rennen, ehe er vor den Augen seiner Familie auf der Zielgeraden stürzte: „Das heranrollende Mittelfeld mit acht, neun Fahrern sah mich dank der Gelben Flagge und schrammte knapp an mir vorbei“, schildert der damals 37-Jährige die Situation. Der vorletzte Fahrer des Pulks umkurvte ihn auch hauchdünn – doch dem letzten Fahrer war das Flaggen-Warnsignal entgangen und er raste mit 160, 170 km/h voll in den Körper hinein. Der Notarzt verfrachtete die zertrümmerten Überbleibsel in den Helikopter. „Alles hing raus aus dem Körper. Der Notarzt meinte, das könne ich nicht überleben und pumpte mir vier Liter Blut rein“, weiß Gollon nicht, womit er die Aufzählung seiner Verletzungen beginnen soll.

Eiserner Wille: Gollon überlebte mit eisernem Willen und trotzte dem Schicksal auch in den Folgejahren. Dabei hatte ihn mancher Arzt schon abgeschrieben: „Sie müssen sich damit abfinden, dass sie ein Krüppel bleiben“, hatte im ein Chefarzt in der Rehaklinik unverblümt eröffnet. Der Patient akzeptierte das nicht, packte seine Sachen und verließ die Rehaklinik umgehend.´

Wichtige Tipps: „Mein Orthopäde meint immer, wir müssten dem Chefarzt von damals einen Besuch abstatten“, erzählt der 61-Jährige in der Werkstatt und freut sich, dass sein Baden-Badener Sportmediziner gerne juxt: „Wenn ich sie sehe, sollte ich alle Fachbücher wegwerfen!“ Sein Physiotherapeut hat ihm sehr geholfen und wichtige Tipps gegeben. „Nun schließt sich der Kreis: Inzwischen kommt er zu mir in die Werkstatt!“

„Für mich erfüllt sich mit der Selbstständigkeit ein Traum. Ich mache den Job aus Leidenschaft. Ich habe schon die ganze Kindheit immer rumgeschraubt. Wenn ich hier im Sommer zwölf bis 14 Stunden am Tag arbeite, fühlt sich das wie höchstens acht Stunden an“, betont der Zweirad-Mechatroniker, der nach dem Hauptschul-Abschluss das Abitur machte und sich dann von 2019 bis 2021 an der einzigen landesweiten Schule des Fachs in Breisach seinem „Traumberuf“ widmete. „Das Tüfteln mit der Elektrik liegt mir, und ich werde dank der Praxis immer besser“, sagt er selbstbewusst.

Zum Wohlgefühl in der Firma trägt bei, dass neben Freundin Leonie Mama Petra den Familienbetrieb komplettiert und als gelernte Bürokauffrau für die Kundenabwicklung zuständig ist. Zusammen mit der Schwiegertochter in spe unterstützte die 56-Jährige den Aufbau des Online-Shops.

Die frühere Diät-Assistentin Spissinger hat ein Fernstudium in E-Commerce-Management begonnen, das bereits Früchte trägt: Die 24-Jährige postet auf Instagram täglich Storys zum Geschehen in der Werkstatt und den Motorrädern. Das kommt an: „Mittlerweile bitten sogar Biker darum, dass ihre Maschinen auch erwähnt werden“, freut sich Sebastian Gollon über die werbewirksame Aufmerksamkeit im Web.

Jörg Gollon fährt wieder Motorradrennen

Wenn der Mechatroniker nichts diagnostizieren kann, greift die Arbeitsteilung. Jörg Gollon nimmt das Motorrad dann in Augenschein. Der rennerprobte Routinier hat zur Freude der Kundschaft immer noch einen Trick in petto, wie er eine Maschine wieder flott machen kann. „Vertragswerkstätten haben wenig Interesse an solchen Reparaturen von alten Fahrzeugen“, weiß Jörg Gollon als langjähriger Werkstattleiter in mehreren Betrieben. Eine Nische, die er mit seinem Sohn gerne besetzt.

„Mittlerweile fahre ich wieder Rennen“, berichtet Jörg Gollon. Mit dem Sohnemann zusammen bestritt er im tschechischen Most ein Langstreckenrennen. In zwei Stunden rasten die Neu-Loffenauer von Startplatz 26 auf Rang zehn vor.

Zudem unterstützt MTT mit Jannic Langer und Marlon Stefan zwei Rennfahrer. Vor allem den erst zwölfjährigen Weisenbacher Stefan halten die Gollons für „sehr talentiert“. Vielleicht wird der Kleine irgendwann zur fünften Attraktion an der Flaniermeile in Loffenau – und darf dort Autogramme für seine Fans schreiben.