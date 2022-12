Lieferschwierigkeiten und Auftragslage im Handwerk verzögern die Installation von Lüftungsanlagen in Schulen und Kindergärten in Gaggenau.

Bis zum Winter fertig sein – dies war das erklärte Ziel im Gaggenauer Rathaus. Doch die Installation der Raumlufttechnischen Anlagen in den Schulen und Kindertagesstätten ist noch nicht abgeschlossen.

Bereits im Februar hatte der Leiter des Hochbauamts, Jürgen Lauten gewarnt: Lieferschwierigkeiten und Auftragslage im Handwerk würden für Verzögerungen sorgen. Diese sind in unterschiedlichem Ausmaß eingetreten. Immerhin: Für die Grundschule in Sulzbach ist eine Inbetriebnahme in der zweiten Kalenderwoche geplant, also gleicht nach den Weihnachtsferien.

„Die Durchführung der einzelnen Maßnahmen gestalten sich nach wie vor äußerst schwierig“, gibt die Stadtverwaltung zu bedenken. Sie nennt als Ursachen: „Extreme Verschiebungen“ bei den zugesagten Lieferterminen für die Lüftungsgeräte um teilweise bis zu neun Monaten. Für vier Objekte gebe es noch keinen Liefertermin. Darüber hinaus seien bereits korrigierte Liefertermine ein weiteres Mal kurzfristig, einen Tag vorher, auf unbestimmte Zeit verschoben.

Anlieferungen zu unterschiedlichen Zeiten: Ein Großteil der Geräte sei in einzelnen Tranchen, die teilweise bis zu drei Wochen auseinanderlagen, geliefert worden.

Beauftragte Firmen in Gaggenau haben Probleme mit geänderten Lieferterminen

Montagetermine: Die mit der Ausführung beauftragten Firmen haben große Schwierigkeiten, ihre Montagetermine den geänderten Lieferterminen anzupassen. Keine festen Terminzusagen: Terminvereinbarungen für die Inbetriebnahme der Lüftungsgeräte durch den Werkskundendienst haben einen Vorlauf von rund drei Monaten – ohne feste Zusage.

Gleichwohl gibt die Stadtverwaltung zu bedenken: „Trotz dieser negativen Einflüsse wurden die Vor- und Elektroarbeiten zum Großteil zügig und gemäß Terminplan ausgeführt. In allen Objekten sind die Vor- und Elektroarbeiten, die nicht von den Lüftungsfirmen ausgeführt werden, abgeschlossen.“

Die mit der Montage der Lüftungsgeräte beauftragten Firmen haben an einzelnen Objekten in den Ferien diverse Vorarbeiten ausgeführt, um die Montagezeiten, nach Anlieferung der Geräte, zu reduzieren. Bislang überhaupt keine Lüftungsgeräte wurden geliefert für die Hans-Thoma-Schule, Kinderkrippe Spielwiese, Kindergarten Oberweier und Grundschule Oberweier.