Maimarkt in Gaggenau findet ohne Einschränkungen statt

Nach zweijähriger Pause wird es in Gaggenau wieder einen Jahrmarkt geben. Die Stadt verspricht ein vielseitiges Angebot ohne coronabedingte Einschränkungen.

Startschuss am 7. Mai

Nach zweijähriger Pause soll es in diesem Jahr wieder einen Maimarkt geben. Von Freitag, 6. Mai, bis einschließlich Montag, 9. Mai, dauert das Spektakel. Besondere Hygienevorschriften vonseiten der Stadt gibt es laut Marktmeisterin Edith Grimm nicht.

„Ich freue mich echt, dass der Maimarkt wieder unter normalen Bedingungen stattfinden kann“, sagt Grimm. Das Projekt sei nicht ohne gewesen.

Zwar hätten die Planungen in Richtung eines „normalen Markts“ bereits Anfang März begonnen, als sich die Entspannung der Corona-Lage abzeichnete. Gleichwohl sei die Situation nach zwei Corona-Jahren in der Schausteller- und Krämer-Branche eine andere, so Grimm.

Gaggenauer Jahnstraße wird am Maimarktwochenende nicht voll belegt sein

„Die Bewerbungen kamen eher schleppend herein“, berichtet Grimm. Und sehr viele Bewerbungen seien aus gleichen Marktsegmenten gekommen. Dabei ist es erklärtes Ziel der Marktmeisterin, eine gewisse Vielfalt den Besuchern anbieten zu können.

Doch auch die Marktbeschicker haben Grimm zufolge mit Problemen zu kämpfen. Die hohen Spritkosten hielten Händler von außerhalb der Region ab, sich in Gaggenau zu bewerben. Hinzu kämen Lieferschwierigkeiten und Personalnot.

Und, so gibt Grimm zu bedenken: „Sie müssen in Vorkasse gehen. Was machen die dann, wenn ein Markt vollkommen verregnet ist?“ Zudem habe nicht jeder die Pandemie überstanden. Deshalb werde die Jahnstraße nicht mehr voll belegt sein, erklärt Grimm.

Startschuss für den Maimarkt in Gaggenau fällt am 7. Mai

Los geht es bereits am Freitag um 16 Uhr auf dem Annemasse-Platz. Die Schausteller sowie Vereine und Gastronomen starten dann in das Maimarktwochenende. Zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr laden die Fahrgeschäfte zudem zu Freifahrten ein.

Der offizielle Startschuss für den Maimarkt fällt am Samstag, 7. Mai, um 14 Uhr, mit Oberbürgermeister Christof Florus und Bürgermeister Michael Pfeiffer. Beide werden wieder von der Drehleiter aus Freifahrchips für die einzelnen Fahrgeschäfte in die wartende Menge werfen. Für die ganz kleinen Besucher wird ein gesonderter Bereich zum Fangen der Chips aufgebaut.

Mit dabei sind der „Break Dancer“ oder der „HipHop Fly“. Für weitere Abwechslung sorgen Geschicklichkeits- und Unterhaltungsspiele wie beispielsweise der „Greifer“, „Howard die Ente“, der „Schießsalon“ oder Pfeilwerfen beim „Action Game“. Aber auch Klassiker wie der Musik-Express und der Autoscooter fehlen nicht auf dem Marktgelände.

Ein vielseitiges Angebot von sechs Vereinen und Gastronomen auf dem Jahnplatz in der Eckenerstraße sowie in der Jahnstraße sorgen für kulinarische Unterstützung der Maimarkt-Besucher. Das Angebot reicht von Crêpes über Eis und deftige „Fish and Chips“.

Gaggenauer Vereine präsentieren Livemusik im Annemassepark

Ein Klassiker ist inzwischen die Livemusik am Lagerfeuer des Vereins „Kindgenau“ im Annemassepark. Mit dabei sind auch die Harmonika-Vereinigung Gaggenau, der Fanfarenzug GroKaGe, der Freizeitclub Schlempers Gaggenau, die Serbische Kulturgemeinschaft SvetiSava und der MV Sulzbach.

Von Samstag, 7. Mai, bis Montag, 9. Mai, öffnen dann die rund 80 Krämerstände im Bereich der Eckenerstraße und Jahnstraße sowie auf der Murgwiese. Die Sortimentsvielfalt reicht von Tischdecken, Lederwaren, Wildspezialitäten, Holzschnitzereien und Spielwaren bis hin zu Textilien und regionalen Erzeugnissen, heißt es vonseiten der Stadt. Zu den Besonderheiten zählt unter anderem ein Anbieter für Erzeugnisse, die aus Zirbenholz gewonnen werden.