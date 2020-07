Mehrere Rehkitze im Murgtal von freilaufenden Hunden gerissen: Wildtierexperten schlagen Alarm

„Missy” ringt um ihr Leben. Hals und Kopf von einem Hund zerbissen, hat sich das Rehkitz blutend in einem Wildzaun in Gaggenau-Selbach verfangen. Spaziergänger finden das kleine Reh. Anja Starck päppelt „Missy” in ihrer Wildtierstation in Bischweier wieder auf. Nach drei Wochen befindet sich das Kitz noch immer in einem kritischen Zustand. Kreisjägermeister Frank Schröder klagt: „Diese Fälle häufen sich.”

Allein in Gaggenau und Gernsbach wurden im Mai und Juni fünf Rehkitze von Hunden gerissen. Erst vor wenigen Tagen erwischte es ein weiteres Jungtier im Gernsbacher Laufbachtal.

Hunde müssen an die Leine

„Die Halter sollten ihre Hunde von April bis Juli unbedingt an die Leine nehmen”, mahnt Schröder. In diesen Monaten ist die Brut- und Setzzeit.

Die Ricken verstecken ihren Nachwuchs vor Fressfeinden im tiefen Gras. „Ein Rehkitz ist nach seiner Geburt noch nicht mobil genug, um dem Muttertier zu folgen”, erklärt Schröder.

Eine Begegnung mit frei laufenden Hunden hat für die jungen Rehe oft fatale Folgen. „Sie sind vollkommen schutzlos”, sagt Schröder. Hinzu kommt: Die meisten Haushunde haben das Töten nicht gelernt - im Gegensatz zu natürlichen Raubtieren wie dem Fuchs. Deshalb überleben viele Rehkitze die Angriffe zunächst, sterben aber später an ihren schweren Verletzungen.

Viele Halter sagen: Mein Hund macht so was nicht. Kreisjägermeister Frank Schröder

„Das verlängert ihr Leiden”, sagt Schröder. „Aber viele Halter sagen: Mein Hund macht so etwas nicht.” Nach seiner Einschätzung können dagegen alle Rassen Wildtiere angreifen, vom Pudel bis zum Pitbull.

Gefährlichen Hunden droht Maulkorb

Wenn plötzlich ein Hund vor ihnen auftaucht, fallen die meisten Kitze in eine Schockstarre. Manche versuchen zu flüchten. Schröder: „Viele Herrchen verlieren die Kontrolle über ihren Hund, wenn bei ihm der Jagdreflex einsetzt.”

Dann drohen auch ihnen Konsequenzen. Hunde, die beim Reißen oder Hetzen von Tieren gesehen werden, können laut Schröder als „gefährlich” eingestuft werden. Die Folge: Maulkorbpflicht.

Steht ein Hund im Verdacht, ein Reh getötet zu haben, ist sogar ein DNA-Abgleich mit den Bissspuren möglich.

Experte: Rehkitze nicht anfassen

Wer ein verletztes Rehkitz findet, soll es auf keinen Fall berühren - weil die Mutter es dann nicht mehr annimmt. „Spaziergänger sollten schnellstmöglich den zuständigen Jagdpächter informieren”, erklärt Schröder. Die Nummer gibt es im Zweifel von der Polizei.

Ist das Rehkitz nicht mehr zu retten, muss der Jäger es töten. „Dazu ist er gesetzlich verpflichtet, damit es nicht leidet”, betont Martin Hauser, Wildtierbeauftragter des Landkreises Rastatt.

„Das fällt vielen Jägern schwer, gerade bei Jungtieren. Es ist bei schlimmen Verletzungen aber der einzige Weg.”

Anja Starck päppelt Rehkitze auf

Wenn das verletzte Rehkitz eine Überlebenschance hat, kommt es nach tierärztlicher Versorgung meist zu Anja Starck. Die 35-Jährige betreibt auf ihrem Hof in Bischweier eine Pflegestation für Wildtiere - mit viel Herzblut und finanziert von Spenden.

Die kleine „Missy” war bei ihrer Ankunft traumatisiert und völlig dyhydriert. Starck kümmert sich liebevoll um das Kitz. Die tiefen Wunden am Kopf sind mittlerweile verheilt. Allerdings sorgt sich ihre Ziehmutter um „Missys” verletztes Bein: Immer wieder sammelt sich Eiter im Knie.

Mehrere Besuche beim Tierarzt brachten keine Besserung. Nach Wochen kann „Missy” noch immer nicht alleine stehen. „Im schlimmsten Fall droht ihr eine Amputation”, sagt Starck. Eine Auswilderung wäre dann ausgeschlossen.

Bei „Eve” sind die Prognosen günstiger: Das Rehkitz wurde verletzt in Iffezheim gefunden und hat sich von seinen Hundebissen gut erholt. Es teilt sich seinen Stall mit „Snuggle”, der vor einigen Wochen in einem Malscher Garten entdeckt wurde.

Rehkitze bekommen das Fläschchen

„Seine Mutter hat sich über mehrere Tage nicht blicken lassen”, erzählt Starck, „vermutlich wurde sie überfahren.” Der Bock kam mit 2,4 Kilogramm zu ihr, heute sind es acht. „Er entwickelt sich hervorragend.”

Die Rehkitze bekommen von Starck das Fläschchen. Weil sie Kuhmilch nicht vertragen, besorgt ihnen die gelernte Tierarzthelferin Ziegen- oder Lämmeraufzuchtmilch.

Anfangs trinken die Kitze alle zwei Stunden, mittlerweile noch dreimal am Tag. Von Beginn an fressen sie zudem Grünzeug. Bis sie sechs Monate alt sind, kriegen die jungen Rehe das Fläschchen. Manchmal länger.

Wenn Rehe mehrere Wochen in einer Auffangstation verbracht haben, sind sie keine Wildtiere mehr. Martin Hauser, Wildtierbeauftragter des Landkreises Rastatt

Martin Hauser sieht das kritisch - obwohl er Starcks ehrenamtliches Engagement ausdrücklich würdigt. „Wenn Rehe mehrere Wochen in einer Auffangstation verbracht haben, sind sie keine Wildtiere mehr”, sagt der Experte vom Landratsamt.

Auswilderung nicht mehr möglich

Nach seiner Einschätzung ist eine Auswilderung dann nicht mehr möglich: „Den Tieren fehlt die müttlerliche Prägung”, erklärt er.

Die Mutter bringt ihrem Nachwuchs bei, wie man in der Natur überlebt. Den Kontakt zu Menschen scheuen die Tiere. „Rehe empfinden dabei viel Stress”, erklärt Hauser.

Der Bambi-Niedlichkeitsfaktor führt nach seiner Erfahrung mitunter dazu, dass Wanderer das scheinbar verlassene Reh retten wollen - selbst wenn es unversehrt und die Mutter in der Nähe ist.

Auch verletzten Kitzen tue man oft keinen Gefallen, wenn sie aus „falsch verstandener Tierliebe” aufgezogen werden und ihr Leben in einem Gehege verbringen müssen. Hauser: „Aus Respekt vor den Wildtieren ist es am besten, sie in Ruhe zu lassen.”