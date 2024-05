Einsatz am Montagmorgen

Mehrere Verletzte bei Brand einer Unterkunft für Obdachlose in Gaggenau

Die Rauchsäule war weit ins Murgtal hinein sichtbar. Zwischen Traischbachstadion und Waldseebad in Gaggenau hat eine städtische Unterkunft für Obdachlose gebrannt. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdiensten war im Einsatz. Mehrere Verletzte wurden in Kliniken gebracht.