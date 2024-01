Zum ersten Mal ist in Gaggenau eine Fête de la Musique geplant. Doch anders als in Frankreich sollte es für die Musiker eine finanzielle Anerkennung geben.

Es wäre nicht das erste Event in der Gaggenauer City mit Livemusik verschiedenster Spielarten, mit Sängern, Instrumentalisten, Einzelakteuren, Chören, Ensembles, Kapellen oder Bands. Den öffentlichen Raum, insbesondere den innenstädtischen, mit publikumsträchtigen Veranstaltungen zu beleben, ist ein Ziel, das seit Jahren von der Stadtverwaltung verfolgt wird.

Besonderer „Spirit“

Eine Fête de la Musique unter diesem Namen hingegen wäre eine Premiere. In anderen Städten der Region hat es diese bereits gegeben. Wer einmal dabei war – sei es als Akteur oder als Teil des Publikums –, der wird sicher bestätigen können: eine nette Veranstaltung, ein besonderer „Spirit“ war zu spüren. „Gerne wieder“, bilanziert man als Zuhörer oder Mitwirkender. Also freuen wir uns über die Initiative aus dem Kulturbüro.

Kostenlose Musik für alle, das ist elementarer Bestandteil des Konzepts einer Fête de la Musique. Kostenlose Musik – klingt wunderbar im wahrsten Sinne. Das ist wie Freibier, das doch immer noch am besten schmeckt.

Es geht um die Wertschätzung

Applaus ist das Brot des Künstlers, heißt es gerne. Aber wenn man dann auch noch seinen Wurstweck und das Bier selber bezahlen soll, dann hätte das doch einen schalen Beigeschmack. Um es mal ganz deutlich zu sagen: Der Hut, der für die Künstler umgeht, sollte kein Klingelbeutel sein, in dem sich die roten Centstücke und losen Knöpfe wiederfinden.

Ein angemessener Beitrag für die Musikvereinskasse, für den einzelnen Klampfer, für das Gesangsquintett sollte jeweils am Ende einer solchen Großveranstaltung stehen. Zum Großverdiener wird und will an diesem Abend sicher niemand werden. Aber eine gewisse Wertschätzung haben alle verdient, die ans Mikrofon treten. Nicht zuletzt: Kostenlose Auftritte bringen professionelle Künstler in Bedrängnis, auch wenn sie gar nicht dabei sind.

Somit ist klar: Wer an diesem Abend profitiert von der kostenlosen Musik, sei es als Publikum, als bewirtender Verein, als Gastronom oder Geschäft, der sollte seinen angemessenen finanziellen Beitrag leisten für die, die gerne ihren musikalischen Beitrag leisten. Über die Modalitäten wird man sich sicher einigen können.