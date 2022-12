Künftig eigenständiger Standort Kuppenheim: Hierzu erläuterte Betriebsratschef Michael Brecht: „Mit der Trennung der Mercedes-Benz AG und der Daimler Truck AG Ende vergangenen Jahres sind wir in Gaggenau in den Gemeinschaftsbetrieb gestartet. Leider wird es immer schwieriger, den heutigen Gemeinschaftsbetrieb aufrecht zu halten. Es gibt kartellrechtliche, führungstechnische und sonstige organisatorische Hürden.“ Für Kuppenheim werde durch einen neuen Tarifvertrag die Gründung eines eigenen Betriebsrats für die rund 1.100 Mitarbeiter ermöglicht. Mittlerweile sind die ganzen Außenhautteilproduktionen der Truckumfänge aus dem Presswerk Kuppenheim in das „alte“ Presswerk nach Gaggenau umgezogen. „Dies waren wichtige Schritte, um in Kuppenheim Platz für die neuen Baureihen (Mercedes-Benz Modular Architektur MMA) zu schaffen“, sagte Brecht, „somit konnte eine saubere Trennung der Aufgabengebiete von Truck- und Pkw-Umfängen umgesetzt werden.“

Angestellte: Im Gemeinschaftsbetrieb Werk Gaggenau sind laut Betriebsrat derzeit rund 6.100 Menschen angestellt. Nach der Abspaltung der Lkw-Sparte gehören davon rund 1.100 Beschäftigte der Mercedes-Benz Group und 5.000 Beschäftigte der Daimler Truck AG an. Unter ihnen sind etwa 320 Leiharbeiter. Die Personalzahlen nach der Ausgliederung von Kuppenheim aus dem Werk Gaggenau (die 320 Leiharbeiter sind darin aber nicht enthalten) betragen laut Betriebsrat 3.150 im ursprünglichen Benz-Werk Gaggenau, 1.330 im Werkteil Rastatt, 190 in Bad Rotenfels und 1.100 in Kuppenheim mit Teilen aus dem Werksteil Rastatt. tom