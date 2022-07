Guggemusik Haffe-Riewer aus Gaggenau-Michelbach löst sich auf

„In den ersten Jahren hatten wir 22 Mitglieder. Daraus wurden dann schon bald 50 Mitglieder“, sagt die Vorsitzende Anja Rieger-Schmälzle. Zuletzt waren es noch 14 Aktive.

„Auf den Namen Haffe-Riewer kamen wir, weil es bei einem unserer Spieler immer so aussah, als ob er in Töpfen rührt, wenn er sein Schlagwerkzeug bearbeitete. Der Name gefiel uns sofort, weil er so originell war.“

Gern denkt die Vorsitzende zurück an die zahlreichen Auftritte an Fastnacht, die die Gugge-Musiker außer in der nahen Umgebung auch immer wieder in die Pfalz, ins Elsass und sogar in die Schweiz führte.

„Die Schweizer spielen ihre Guggemusik viel fetziger. Dagegen klingen die deutschen Gruppen sehr genau“, sagt Rieger-Schmälzle anerkennend. Wenn sie von der Guggemusik spricht, ist ihr die Freude anzumerken, die sie damit verbindet.

Mitgliederzahl immer weiter rückläufig

„Es ist dieser Reiz, auf der Bühne oder im Umzug in der Gruppe Stimmungsmusik zu spielen und sich darüber genauso sehr zu freuen, wie die Zuhörer. Das Besondere an der Guggemusik ist, bewusst nicht akurat zu spielen“, sagt Rieger-Schmälzle.

Dass sich der Verein irgendwann auflösen wird, war für die Vorsitzende absehbar. „Unsere Mitgliederzahl sank immer weiter. Manche Leute zogen weg, andere konnten aufgrund von Krankheit oder des Alters nicht mehr spielen. Am Ende waren wir noch magere 14 Musiker – 20 Gugge-Musiker sollten es aber schon sein, damit es funktioniert“, weiß Rieger-Schmälzle.

„Schon am Rosenmontag 2019 war uns bewusst, dass mit der aktuellen Besetzung kein Auftritt mehr möglich ist.“

Die Pandemie hat die Auflösung nur hinausgezögert. Anja Rieger-Schmälzle, Vorsitzende

Für die Vorsitzende, wie auch für die anderen Mitglieder war es bei der letzten Sitzung ein trauriges Gefühl, dass sich die Haffe Riewer auflösen. Die Verbliebenen haben jedoch beschlossen, dass sie sich trotzdem auch weiterhin zum monatlichen Stammtisch treffen und auch die traditionelle Fasentsupp am Rosenmontag im Hause Rieger weiter zusammen auslöffeln wollen.

„Die Unterbesetzung war schon vor Corona ein Problem. Die Pandemie hat die Auflösung nur hinausgezögert“, so Rieger-Schmälzle. „Fakt ist, dass wir so nicht mehr unserem Zweck, der Durchführung musikalischer Darbietungen nachkommen können.“

Ein Jahr hat der Vorstand nun Zeit, um die notwendigen Schritte für die ordnungsgemäße Auflösung durchzuführen. Während die Instrumente und Kostüme den Musikern gehören, wird das Vereinsvermögen, wenn die Zeit gekommen ist, zu gleichen Teilen zwei Einrichtungen in Gaggenau, dem Kindergarten Michelbach und der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal, zukommen.

Auch an den Murgfetzern Ottenau sind die vergangenen Jahre nicht spurlos vorübergegangen. Derzeit hat die Guggemusikgruppe 40 Mitglieder zwischen 14 und 63 Jahren. „Durch Corona können zwei unserer Blasmusiker nicht mehr spielen, dafür haben wir aber in den letzten sechs Monaten drei neue Mitglieder gewinnen können“, sagt Mario Girrbach, Vorsitzender der Murgfetzer Ottenau.

„Wir haben zu knapsen, aber das Problem hatten wir auch schon vor Corona“, sagt Johannes Knapp, Vorsitzender der Reichentaler Gruppe Guggis Richedal.

„In den Anfangszeiten waren viele Mitglieder noch sehr euphorisch dabei. Dann aber merkten manche, dass eine aktive Mitgliedschaft immer auch mit Pflichten, Arbeit und Terminen verbunden ist. Wir waren 55 Aktive, heute sind es noch 25 bis 30.“ Um neue Mitglieder zu gewinnen, sind die Guggis Richedal verstärkt in den Sozialen Medien aktiv. „Wenn uns weitere zehn Aktive wegbrechen, wird es eng für uns“, sagt auch Knapp.

Guggemusikvereine suchen neue Mitglieder

19 aktive Musiker haben aktuell die Oostalfetzer Baden-Baden. „Noch geht es uns gut. Wir sind am Limit, aber noch spielfähig. Wenn aber nur einer wegbricht, wird es knapp“, sagt Carsten Geik, Vorsitzender des Guggemusik-Vereins.

„Die Corona-Zeit hat uns auf jeden Fall geschadet. Die einen können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mitspielen und manche haben sich während Corona daran gewöhnt, die Zeit mit anderen Dingen zu verbringen. Wir machen das Beste daraus, so lange es noch geht.“

Auch bei den Bietigheimer „Bietjer Schdroosefetza Guggis“ sieht die Zukunft alles andere als rosig aus. „Wir sind aktuell zwischen 15 und 20 Guggemusiker, vor der Corona-Zeit waren wir 30 Aktive. Wenn uns weitere Leute wegbrechen, sind wir bald nicht mehr spielfähig. Es ist sehr schwer die Leute aus der passiven Corona-Auszeit wieder in den aktiven Spielbetrieb zurückzuholen“, sagt Jasmin Gerstner, Vorsitzende der Bietjer Schdroosefetza Guggis.

„Aber wir geben nicht auf. Wir verteilen Flyer und sind auf Instagram und Facebook sehr aktiv. Außerdem möchten wir unseren Verein gern auch an Schulen präsentieren.“