Besuch im Testzentrum Jahnhalle

Mit negativem Corona-Test Einkaufen und Essen gehen? „Gaggenauer Modell“ beim Ministerium beantragt

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Hentschel will sich in Stuttgart für das „Gaggenauer Modell“ einsetzen. Es sieht vor, dass man mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest überall in der Stadt einkaufen und die Außengastronomie nutzen kann.